Suomen kansalainen on pidätetty Lontoossa terroriteon valmistelusta epäiltynä

Lontoossa Heathrow’n lentokentällä Suomen kansalainen on otettu kiinni viime sunnuntaina epäiltynä terroriteon valmistelusta, Lontoon poliisi kertoi keskiviikkona.

29-vuotias mies pyrki jatkolennolle myöhään sunnuntai-iltana. Kiinnioton jälkeen hänet pidätettiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kello viideltä paikallista aikaa.

Siitä ei ole kerrottu, mistä tai mihin mies oli lentämässä tai millaista tekoa hän valmisteli. Pidätys ei kuitenkaan liittynyt mihinkään, mitä hän olisi tehnyt Heathrow’n kentällä.

Ulkoministeriö vahvistaa STT:lle pidätyksen tapahtuneen ja Lontoon viranomaisten hoitavan asiaa, mutta ei kommentoi asiaa enempää. Myöskään suojelupoliisista tai keskusrikospoliisista asiaa ei juuri kommentoitu.

– Katsotaan, mitä huominen tuo tullessaan ja mikä on tilanne, kun asiat kenties selkeytyvät. Tässä vaiheessa en pysty keskusrikospoliisin puolesta antamaan mitään kommentteja tai näkemyksiä, sanoi KRP:n johtovalmiuspäivystäjä, rikoskomisario Olli Töyräs keskiviikkoiltana.

Myös suojelupoliisi oli asiasta niukkasanainen.

– Tiedämme asiasta ja toimimme yhteistyössä brittiviranomaisten kanssa. Tällä hetkellä se on kaikki, mitä voimme julkisuuteen kertoa, sanoi viestintäasiantuntija Verna Leinonen STT:lle.

Lontoolaisviranomaiset jatkoivat miehen pidätystä tiistaina, ja se kestää ainakin tämän viikon sunnuntai-iltaan asti.

Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

http://news.met.police.uk/news/man-arrested-on-suspicion-of-terrorism-offence-310508

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005718662.html?ref=rss

STT

