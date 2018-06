Luomutuotanto kovassa kasvussa

Luomutuotannon osuus koko maataloustuotannosta nousee tänä vuonna lähelle 11 prosenttia. Se merkitsee 500 uutta tilaa ja lähes 33 000 peltohehtaaria. Tavoite on, että vuonna 2020 viidennes Suomen viljelypinta-alasta on luomua.

Salossa luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aloittaa 12 uutta tilaa. Viljelytilojen lisäksi joukossa on muun muassa kanala. Uutta luomupeltoa on tulossa 475 hehtaaria.

Luomuun siirtyminen on vastaus kuluttajien toiveisiin. Viime vuonna suomalaisten luomuelintarvikkeiden kysyntä roihahti. ProLuomun julkaiseman kuluttajabarometrin mukaan

yli puolet suomalaisista ostaa luomua vähintään kerran kuukaudessa. Viikoittain luomutuotteita ostavia on jo lähes kolmannes väestöstä.