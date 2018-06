Luottamusta mitataan syksyllä

Maakunta- ja sote-uudistus siirtyy jälleen eteenpäin. Uusi aloitusvuosi on 2021.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) myönsi tällä viikolla eduskunnassa, että viivästyminen on pettymys. Meidän on pystyttävät parempaan jatkossa, hän sanoi.

Sipilän ilmoituksen jälkeen alkamisvuoden siirtämisestä on haettu hyviä puolia. Puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) korosti eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen, kuinka tärkeää on, että maakunnat pystyvät valmistautumaan kokoomukselle tärkeän valinnanvapauden käyttöönottoon.

Viivästyminen ei siis uhkaakaan uudistusta, vaan tekee siitä entistä paremman?

Poliittisella tasolla tappion kääntäminen voitoksi on läpinäkyvä temppu. Maakunnissa uudistuksen viivästymisessä nähdään myös todellisia etuja.

Sote-uudistusta on valmisteltu maakunnissa jo pitkään. Työtä ovat tehneet kuntayhtymistä, kunnista ja valtion virastoista tulleet eri alojen asiantuntijat. Valmistelua tehdään myös lukuisissa työryhmissä, joissa on muun muassa virkamiehiä, poliitikkoja ja järjestöjen edustajia.

Tähän viikkoon asti oletettiin, että uudistus tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Samalla on tiedetty, että kaikkea ei saada siihen mennessä valmiiksi.

Siksi uudistuksen siirtyminen otettiin kentällä vastaan ristiriitaisesti. Varsinkin tietohallinto ja potilasjärjestelmien yhdistäminen vaativat lisää aikaa, joka otetaan kiittäen vastaan.

Toisaalta valmistelijoilta saattaa motivaatio hiipua. Valtio edellyttää kuntien tekevän työtä sellaisen uudistuksen eteen, jonka sisällöstä ja toteutumisesta ei ole varmuutta.

Palveluista vastaavat kunnat eivät voi laskea kaikkea sote-uudistuksen varaan. Niiden on tehtävä omia ratkaisuja, joita hallituksen on tässä tilanteessa turha arvostella.

Sipilän hallitus pysyy pystyssä tai kaatuu sote-uudistuksen myötä. Pääministeri antoi aikataulumuutoksesta eduskunnalle ilmoituksen, ei tiedonantoa. Hallitus ei halunnut äänestystä, jossa se ei olisi välttämättä saanut edes niukan enemmistön tukea.

Uudistuksen vaatimat lait tulevat eduskunnan suureen saliin myöhemmin tänä vuonna. Sipilä siirsi ilmoituksellaan luottamusäänestyksen syksyyn.