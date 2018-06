Kuiva ja kuuma sää on aiheuttanut kymmeniä maastopaloja ympäri Suomea.

Muun muassa Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kerrotaan, että ilta on ollut erittäin kiireinen. Suuriksi määriteltyjä maastopaloja on ollut muun muassa Somerolla ja Aurassa, jossa sammutustyöt jatkuvat läpi yön.

Toholammilla roihuaa myös noin 9 hehtaarin alueella. Kovat tuulet ovat häirinneet sammutustöitä.

Kovat tuulet ovat työllistäneet pelastuslaitoksia myös erilaisissa raivaustehtävissä.

STT

Kuvat: