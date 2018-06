Makedonian uusi nimiehdotus kohtaa kritiikkiä monelta suunnalta

Esitetty kompromissiratkaisu lähes kolmekymmentä vuotta kestäneelle kiistalle Makedonian nimestä jakaa kreikkalaisten mielipiteitä. Makedonian ja Kreikan johtajat ilmoittivat tiistaina keksineensä historiallisen ratkaisun riidan päättämiseksi. Kuukausien intensiivisen diplomaattityön jälkeen Makedonian uudeksi nimeksi ehdotetaan Pohjois-Makedonian tasavaltaa.

Kummankin maan hallitukset ovat saaneet osakseen sisäistä kritiikkiä kompromissista. Muun muassa maiden suurimmat oppositiopuolueet eivät tue ehdotusta.

Sopimuksen julkistamisen jälkeen Kreikan konservatiivinen oppositiojohtaja Kyriakos Mitsotakis kutsui sitä ”huonoksi sopimukseksi”.

Kreikka on pitkään vastustanut sitä, että sen pohjoista naapuria kutsutaan Makedoniaksi, koska Kreikasta löytyy samanniminen pohjoinen provinssi.

Makedonia toivoo nimikiistan sopimisen helpottavan maan liittymistä EU:hun ja sotilasliitto Natoon.

Sopimus ei ole läpihuutojuttu. Makedonian parlamentin pitää ensin hyväksyä se ja sen pitää läpäistä kansanäänestys. Lisäksi Kreikan parlamentin pitää ratifioida sopimus.

Makedonian presidentti Gjorge Ivanov on ilmaissut huolensa sopimuksesta.

– On tarvetta laajemmalle kansalliselle konsensukselle ratkaisun löytämiseksi, joka ei loukkaisi Makedonian kansan ja kansalaisten arvokkuutta, hän sanoi.

STT

