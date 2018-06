Maradona toistaiseksi Messin yläpuolella – ”Messi ei ole vieläkään tehnyt meitä onnellisiksi kuten Diego teki”

Diego Maradona vai Lionel Messi? Vai kenties Mario Kempes? Kaksi ensiksi mainittua nimeä nousevat aina esiin, kun pohditaan kaikkien aikojen parasta argentiinalaista jalkapalloilijaa. Kolmas nimi Kempes oli aikansa supertähti, ja hänelläkin on Maradonan tavoin jotain, mikä Messiltä puuttuu. Maailmanmestaruus.

Tänään Messi saattaa olla yhden askeleen lähempänä unelmaansa, tai sitten hän menettää jälleen otteensa mestaruusjahdissa. Argentiina pelaa MM-kilpailujen neljännesvälierässä Ranskaa vastaan. Argentiinalaiset odottavat Messiltä taikatemppuja, joita häneltä on totuttu näkemään seurajoukkue FC Barcelonassa. Argentiinan maajoukkuepaidassa ilonaiheet ja kovat näytöt ovat olleet vähäisemmät.

– Messi ei ole vieläkään tehnyt meitä onnellisiksi kuten Diego teki, argentiinalainen opettaja Garcia Paz tuumi uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

Monien muidenkin mielestä Messi lunastaa paikkansa argentiinalaisten sankarina vasta sitten, kun hän johdattaa maajoukkueen menestykseen. Neljä vuotta sitten hän pääsi jo MM-loppuotteluun asti, mutta törmäsi Saksaan.

Jumalan keskisormet

Maradona saavutti maailmanmestaruuden vuonna 1986, kun loppuottelussa kukistui Länsi-Saksa. Meksikossa pelatut MM-kilpailut muistetaan muun muassa Maradonan puolivälierissä Englannin verkkoon tekemästä käsimaalista, jonka myötä syntyi nimitys Jumalan käsi. Lisäksi Maradona teki ottelussa hienon soolomaalin, kun hän kieputti solmuun Englannin puolustuksen.

– Messi on ilmiö, mutta maailmassa ei ole ollut tähän asti toista Maradonan vertaista pelaajaa, Maradonan vanha maajoukkuetoveri Claudio Caniggia kertoi.

Toinen pelikaveri Julio Olarticoechea yhtyy Caniggin kertomukseen.

– Hänen näkemyksensä ei pelkästään peleissä vaan myös harjoituksissa oli jotain muuta. Diego oli taikuutta. Se on se sana, Olarticoechea pohdiskeli.

Maradonan sädekehää on koeteltu vuosien saatossa. Tähtipelaajan sekoilut ovat olleet julkisuudessa jo vuosikymmenten ajan, ja ”Jumalan käsi” ehti shokeerata myös Venäjällä järjestettävissä MM-kilpailuissa. Maradona näytteli alkulohkon Nigeria-ottelussa keskisormiaan VIP-aitiosta, kun Argentiina teki loppuhetkillä tärkeän johtomaalin.

Ongelmistaan huolimatta Maradonalla on ikuisesti paikkansa argentiinalaisten sydämissä.

– Hän ajatteli olevansa jumala ja teki monia virheitä. Silti tiedän Argentiinan olevan halvaantunut sinä päivänä, kun hän jättää tämän maailman, Garcia Paz sanoi.

STT

Kuvat: