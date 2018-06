Marvelin supersankariuniversumi laajenee – Vuoden katsotuimpien elokuvien kärki täyttyy meilläkin Marvelista

Suomen kolme katsotuinta tämän vuoden ensi-iltaa ovat Avengers: InfinityWar, Deadpool 2 ja Black Panther. Ne kaikki ovat sarjakuvakustantamo Marvelin hahmojen supersankariseikkailuja.

Marvel-elokuvien nykyinen sarja alkoi kymmenen vuotta sitten Iron Manista, jonka pääosaa esitti Robert Downey Jr. Siitä alkaen Marvel-leffat ovat ehtineet tehdä maailmanlaajuisesti yhteensä yli viidentoista miljardin euron lipputulot.

– SuomessakinMarvel-leffojen suosio on noussut portaittain melkein jokaisen uuden elokuvan myötä, toteaa suomalaisten elokuva-alan yhdistysten kattojärjestön Filmikamarin toimitusjohtaja ja elokuvabisneksen asiantuntija Tero Koistinen.

Vaikka James Bondin vuonna 1962 alkaneet valkokangasseikkailut ja vuonna 1977 alkanut Tähtien sota -sarja ovat pitkäikäisempiä, Marvel-tuoteperhe on elokuvahistorian menestynein elokuvasarja, myös kun lipputulojen inflaatiokehitys korjataan. Eikä kyse ole ainoastaan nuorisoviihteestä.

– Olen 50-vuotias, ja minullekin tuli 1980-luvulla Spider-Man-lehti. En ole fani tai konnossööri, mutta nämä jutut ovat minullekin nuoruudesta tuttuja, Koistinen muistuttaa.

”Tärkeintä on ennakoitavuus”

Marvel-hahmoista suosituimpia ovat Spider-Man eli Hämähäkkimies, Kapteeni Amerikka ja Iron Man. Esimerkiksi Suomessa useimmat niistä eivät koskaan lyöneet sarjakuvina todella läpi.

Elokuvasarjan suurin voitto on ollut periamerikkalaisen supersankarikatraan onnistunut globalisointi. Afroamerikkalainen Black Panther -hahmo on osoitus uusien yleisönosien tavoittelusta kotimarkkinoillakin.

– Elokuvateatterien kannalta tärkeintä tässä on ennakoitavuus, Koistinen sanoo.

Marvelin valtti on jatkumo. Jokainen elokuva on jatko-osa edeltäjilleen. Niitä sitovat yhteen elokuvasta toiseen puikkelehtivat hahmot, ja Avengers-elokuvissa lähes koko sankarikaarti kokoontuu.

– Marvel-elokuvien ensi-illat julkistetaan hyvin aikaisin. Teatteriketjut ympäri maailmaa tietävät, mitä on tulossa ja millainen yleisömäärä on odotettavissa. Ensi vuonna teattereihin tulee kolme Marvel-leffaa, joista odotetuin lienee uusin Avengers-seikkailu. Vuoteen 2022 asti on jo aikataulutettu kolme Marvel-tuotantoa per vuosi.

Tähtien merkitys on laskenut

Kilpailijana Marvelilla on Warnerin omistama DC-kustantamon sarjakuvafilmatisointien ketju, jonka kärkihahmoja ovat Batman, WonderWoman ja Superman eli Teräsmies.

DC-tuotantojen tahti on hitaampi, 1-2 elokuvaa vuodessa. Muutama vuosi sitten uumoiltiin, että supersankarilajityyppi hiipuisi. Kävi päinvastoin.

Marvelilla on elokuvien rinnalla käynnissä kymmenen eri hahmojen televisiosarjaa, joista useimmat, kuten Jessica Jones ja Daredevil, ovat Suomessakin katsottavissa Netflixissä.

– Elokuvasarjakonsepti, jossa uutta tulee valkokankaille useita kertoja vuodessa, on käsittääkseni ainutlaatuinen, Koistinen sanoo.

Huhtikuussa Black Panther pyöri vielä teattereissa, kun Avengers: InfinityWar saapui ensi-iltaan – ja ChadwickBosemanin esittämä Black Panther esiintyi siinäkin.

Samalla tähtien merkitys on laskenut. Näitä elokuvia ei tulla katsomaan niinkään näyttelijöiden kuin hahmojen ja spektaakkelin vuoksi. Vain Downey Jr. on saavuttanut korvaamattoman aseman: sarkastinen Tony Stark eli Iron Man oli saagaa koossapitävä hahmo, ja näyttelijän tiedetään tienanneenMarvel-elokuvista 200 miljoonaa euroa.

STT

Kuvat: