Matkailuvaltit kimpassa esille

Matkailualan odotukset ovat suuret, kun talous kasvaa ja matkailuun panostetaan taas aiempaa enemmän.

Matkailijavirrat kuljettavat mukanaan rahaa, joka jää hyödyttämään niin paikallisia elinkeinonharjoittajia kuin koko aluetta, jolle matkailu suuntautuu.

Kun seudulle suuntautuvista matkailuvirroista toivotaan entistä vuolaampina, kannattaa matkailuvaltteja tuoda esille ja niiden vahvuuksia kehittää. Kiinteistökolmion yrittäjä Olli Lehti ehdotti (SSS 29.5.) Salon seudun ja koko Lounais-Suomen matkailuelinkeinolle esimerkin ottamista Lapista, jossa erilaiset matkailuyritykset markkinoivat tarjontaansa tiiviinä verkostona. Jokainen hyötyy yhteisestä nimittäjästä, joka on Lappi. Yhteistyötä tehdään paitsi matkailuyrittäjien myös kuntien ja kaupunkien kesken.

Matkailijoita eivät kiinnosta kuntien rajat, eivätkä ne ohjaa heidän kulkuaan. Turisti suuntaa sinne, missä on jotain häntä kiinnostavaa tarjolla ja sen parempi, mitä enemmän on samalla suunnalla.

Salon seutu ja sitä ympäröivät kunnat tarjoavat paljon käyntikohteita nähtävyyksineen ja ostosmahdollisuuksineen, kartanoineen ja golfkenttineen, ruukkeineen ja mökkikylineen, toreineen ja kansallispuistoineen.

Yhteistyön ja markkinoinnin ohella tärkeää on tuotteistaminen ja kokonaisvaltaisten kokemusten tarjoaminen. Ulkomaalaisten turistien merkitys matkailulle on suuri, ja varsinkin heille palvelukokonaisuuksien kuten ruoka-, majoitus-, ohjelma- ja kuljetuspalvelujen paketointi on tärkeää. Suomi vetää erityisesti saksalaisia ja aasialaisia matkailijoita, ja myös venäläisten määrä on lähtenyt uudestaan nousuun.

Kaikkien matkailukohteiden olemassaolo tukee toisiaan, joten verkostoitumisen ja monipuolisten palvelujen yhdessä esille tuomisen voi nähdä kannattavan. Matkailusta on mahdollista saada monenlaista hyötyä. Parhaimmillaan se auttaa alueita kehittymään ja lisää koko maan elinvoimaisuutta.

Salon seutu sijaitsee hyvin kulkuyhteyksien ja lyhyiden välimatkojen päässä. Täällä matkailuelinkeinolla on merkittävät mahdollisuudet kasvaa selvästi nykyistä suuremmaksi.