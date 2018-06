Ranska on voittanut jalkapallon MM-kisoissa Perun 1-0. Jekaterinburgissa pelatun C-lohkon ottelun ainoan osuman teki Kylian Mbappe 34. peliminuutilla. Mbappe jatkoi maalivahti Pedro Gallesen yli kimmonneen pallon tyhjään verkkoon.

Ranska varmisti samalla paikkansa pudotuspeleissä. Kuusi pistettä kerännyt joukkue on voittanut molemmat pelaamansa ottelut ja johtaa C-lohkoa. Peru on hävinnyt molemmat pelinsä, ja sen urakka päättyy alkulohkoon.

STT