Mediat: Tuhannet mielenosoittajat vaativat uutta brexit-kansanäänestystä Lontoossa

Lontoossa tuhannet mielenosoittajat ovat matkalla parlamenttitalolle vaatimaan uutta brexit-kansanäänestystä, kertoo muun muassa The Guardian -lehti.

BBC:n mukaan mielenosoittajat haluavat kansalle mahdollisuuden äänestää siitä, hyväksytäänkö Britannian ero EU:sta ehdoilla, jotka brittihallitus ennen pitkää neuvottelee, vai jäisikö Britannia sittenkin EU:hun.

– Tärkeintä on, että tätä ei päätetä 650 poliitikon voimin Westminsterissä. Brexit on niin iso asia, että meidät kaikki 65 miljoonaa pitää ottaa mukaan siitä päättämiseen, sanoi BBC:lle James McGrory, yksi mielenosoituksen järjestäjistä.

The Guardianin mukaan mielenosoituksen tärkein taustaryhmä on Open Britain, joka on EU:hun jäämistä ajaneen kampanjan perillinen.

https://www.theguardian.com/politics/2018/jun/22/peoples-vote-march-against-brexit-london-thousands-expected

https://www.bbc.com/news/uk-politics-44586638

STT

