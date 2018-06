Meidän kirkkomme

HEIKKI KOSKI. Uusi arkkipiispa Tapio Luoma sanoo Kotilieden haastattelussa: ”Teologia ja luonnontieteet eivät ole toistensa vihollisia.” Ehkä eivät, riippuu kuitenkin paljolti siitä, miten Raamattua tulkitaan. Silti mielellään yhtyy Luoman toteamukseen.

Kun Luoma valittiin arkkipiispaksi, evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 71 prosenttia kansasta. Kirkosta eroaminen on tämän vuosituhannen tulosta, eikä siitä voi syyttää arkkipiispoja. Viime vuosikymmenten arkkipiispat ovat olleet hyviä, avarakatseisia kirkon johtajia.

Ensimmäinen arkkipiispa, johon tutustuin, oli Martti Simojoki. Hänen harkitut sanansa ja ryhdikäs olemuksensa tekivät syvän vaikutuksen. Kädenpuristus oli poikkeuksellisen luja. Kun vaimoni Pirkko näki arkkipiispan lähestyvän, hän siirsi kiireesti oikeassa kädessä olevat sormukset vasempaan käteen.

Viimeiset arkkipiispamme John Vikström, Jukka Paarma ja Kari Mäkinen ovat toimineet aktiivisina yhteiskunnallisina keskustelijoina, joiden puheenvuoroissa on ollut sellaista inhimillistä syvyyttä, jota olisi toivonut monesti poliittisten johtajienkin puheissa. Silti heidän puheissaan Raamatun sanoma on aina ollut pääosassa.

Mutta eivät yksin arkkipiispat, vaan monet muutkin kirkon johtajat ovat toiminnallaan lähentäneet kirkkoa muuhun yhteiskuntaan tinkimättä silti perustehtävästään. Hyvä esimerkki oli piispojen vuonna 1999 julkaisema harkittu ja tärkeä puheenvuoro ”Kohti yhteistä hyvää” hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta.

Kirkko konkretisoitui minulle pikkupoikana monin tavoin, kun isäni vuonna 1949 valittiin Halikon seurakunnan kirkonisännöitsijäksi, kirkkoväärtiksi kuten vanha nimike kuului. 1950-luvun puolivälissä kirjoittelin halikkolaisten kirkollisverolappuja. Aika tylsää puuhaa, mutta pitäjän eri osat tulivat tutuiksi.

Toinen tärkeä tehtävä oli joulupäivän kolehdin laskeminen. Kolehti tuotiin meille kotiin ja kaadettiin pöydälle, jonka ääressä isäni kanssa laskimme, mitä seurakuntalaiset olivat taskuistaan antaneet. Suuret setelit olivat kartanoiden väeltä, se tuntui selvältä, mutta kuka vuodesta toiseen pani kolehtiin nappeja ja ulkomaisia metallirahoja, jäi arvoitukseksi.

Rippikoulun kävin Halikossa kesällä 1955. Kesärippikoulussa oli paljon koulutovereita. Pastori Niilo Uusi-Honko oli perhetuttu, joten rippikoulu oli otettava vakavasti. Tosin mieleeni on jäänyt vain yksi kysymys. Uusi-Honko kysyi minulta jonkin asian yhteydessä, kumpi oli ennen, muna vai kana. Vastaus ei ollut niin nerokas, että sen yhä muistaisin.

Suhteeni kirkkoon on ollut myönteinen, kodin perintöä. Kirkon rooli ja sanoma ovat tärkeitä. Ikävä kyllä, kirkon piirissä on edelleen henkilöitä, jotka ahtaasti ja kyseenalaisesti tulkitsevat Raamattua, ovat suvaitsemattomia suhteessa ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon.

Tältä osin kuva on muuttumassa, hitaasti mutta varmasti.

Kirjoittaja on hallintotieteiden tohtori.

heikki.koski@pp4.inet.fi