Meksikon valmentaja tietää Saksan olevan edelliskohtaamista vahvempi

Meksikon jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Juan Carlos Osorio pitää hallitsevan maailmanmestarin Saksan kohtaamista hienona haasteena. Maat kohtaavat MM-kilpailujen avausottelussaan tänä iltana.

– Täällä oleminen ja hallitsevan maailmanmestarin kohtaaminen on hieno mahdollisuus, Osorio ennakoi.

Joukkueet kohtasivat edellisen kerran viime kesänä, kun Saksa nuiji Meksikon 4-1 Confederations cupin eli maaosaliittojen cupin välierässä. Tuolloin Saksa oli liikkeellä nuorella joukkueella.

MM-kilpailuihin mukaan liittyi Thomas Müllerin, Toni Kroosin, Jerome Boatengin, Manuel Neuerin ja Mesut Özilin kaltaisia kokeneita pelaajia.

– Heillä on erittäin vahva joukkue, jossa on mahtavia pelaajia, ja joka on erittäin hyvin valmennettu. Joukkue on hyvin erilainen kuin Confederations cupissa. He myös pelaavat eri tavalla, Osorio sanoi.

– Heillä on keskikentän keskustassa kaksi pelaajaa, jotka voivat kontrolloida peliä. Kroos ja (Sami) Khedira ovat molemmat huipputason keskikenttäpelaajia, Osorio kehaisi.

Meksikon saldo Saksaa vastaan on heikko. Maat ovat kohdanneet 11 kertaa. Meksiko voitti vuonna 1985 ystävyysottelun, ja se on joukkueen ainoa voitto Saksasta. MM-kilpailuissa joukkueet kohtasivat edellisen kerran 1998. Saksa voitti pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelun 2-1.

