Melania Trump kritisoi siirtolaislasten erottamista vanhemmistaan

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaimo Melania Trump on kritisoitunut hallinnon linjausta erottaa siirtolaislapsia vanhemmistaan. Melania Trumpin edustajan julkaiseman tiedotteen mukaan ensimmäinen nainen vihaa nähdä, että lapsia erotetaan vanhemmistaan.

Edustajan mukaan Melania Trump uskoo, että Yhdysvaltojen täytyy olla maa, joka noudattaa kaikkia lakejaan mutta samalla hallinnoi sydämellä.

Asiasta uutisoi muun muassa CNN. Uutiskanava kertoi aiemmin viranomaisten perjantaina vahvistaneen, että jo 2 000 maan etelärajan ylittänyttä lasta on erotettu vanhemmistaan sen jälkeen, kun oikeusministeri Jeff Sessionsin määräämät uudet tiukat maahantulolinjaukset otettiin käyttöön.

Sessions on aiemmin sanonut, että perheiden hajottaminen on väliaikaista, mutta CNN:n mukaan viranomaisilla ei ole selkeää suunnitelmaa siitä, miten perheet yhdistetään.

Uuden tiukan linjauksen ovat kyseenalaistaneet demokraattien lisäksi myös monet kongressin republikaanit. Linjausta on vastustettu myös useissa mielenosoituksissa ympäri maata.

– Hän (Melania Trump) toivoo, että molemmat osapuolet voivat lopultakin saada yhdessä aikaiseksi onnistuneen maahanmuuttouudistuksen, edustaja myös sanoi ensimmäisen naisen harvinaislaatuisessa poliittisessa kannanotossa.

https://edition.cnn.com/2018/06/17/politics/melania-trump-children-separated-immigration/index.html

STT

