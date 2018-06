Melua, häiriöitä ja nujakoita – koululaisten kesälomat alkaneet tavanomaiseen tapaan

Koululaisten kesäloman alkua on vietetty ympäri Suomea riehakkaissa tunnelmissa. Poliisin tilannekeskuksista ympäri Suomea kerrotaan, että illan ja yön aikana häiriökäyttäytymistä on ollut paljon, mutta isoilta nujakoilta on pääosin vältytty.

Helsingin poliisi kertoo, että Helsingissä alaikäisiltä on otettu pois noin 150 litraa mietoja alkoholijuomia ja noin 10 litraa väkeviä juomia.

Tampereella 10 nuorta on viety selviämisasemalle ja muutama nuori putkaan aggressiivisen käyttäytymisen takia. Jyväskylässä putkaan tai selviämisasemalle ei ole viety yhtäkään nuorta, mutta viranomaiset ovat pyytäneet vanhempia hakemaan kotiin useita liian päihtyneitä nuoria.

STT

Kuvat: