Menestys Euroopan-kiertueella poiki Korhoselle hirmunousun maailmanlistalla

Suomalaisgolfari Mikko Korhonen nousi tuoreimmalla maailmanlistalla sijalle 110, joka on selkeästi hänen uransa paras listasijoitus. Ennen Itävallassa saavutettua Euroopan-kiertueen kilpailun voittoa Korhonen oli maailmanlistalla sijalla 200, ja hänen uransa paras sijoitus oli 173.

Korhonen on pelannut tällä kaudella 13 kilpailua ja on Euroopan-kiertueen Race to Dubai -pistelistalla 35. Listan 60 parasta pääsevät peruskauden jälkeen kolme kilpailua käsittävään rahakkaaseen finaalisarjaan.

Maailmanlistalla suomalaisista Korhosen jälkeen seuraavaksi korkeimmalla ovat Tapio Pulkkanen (240) ja Mikko Ilonen (283). Kärkeen nousi Yhdysvaltojen Dustin Johnson, joka pudotti toiseksi maanmiehensä Justin Thomasin. Englannin Justin Rose jatkaa kolmantena.

STT

