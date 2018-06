Merkel: Trumpin päätös vetää USA pois G7-lausunnon takaa vakavoittava ja masentava

Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoo, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätös vetää maansa pois G7-ryhmän yhteislausunnon takaa on ”vakavoittava ja masentava”.

Merkelin mukaan tämä ei silti ole G7-ryhmän loppu.

Liittokansleri kommentoi johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän Kanadan-kokouksen lopputulosta Saksan yleisradion ARD:n tv-haastattelussa myöhään sunnuntaina.

G7-ryhmän kokous päättyi tilanteeseen, jossa Yhdysvallat on edelleen kauppasodan partaalla kumppaneidensa kanssa.

Trump veti Yhdysvallat pois G7-maiden yhteislausunnosta. Hän ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun Kanadan pääministeri Justin Trudeau oli kertonut G7-maiden sopineen yhteisestä lausunnosta.

Trudeau kritisoi lehdistötilaisuudessa Yhdysvaltain tuontitulleja. Hän kertoi varoittaneensa Trumpia siitä, että Kanada on valmis asettamaan Yhdysvalloille vastatulleja, jotka astuvat voimaan 1. heinäkuuta.

Trump moitti Kanadan pääministeriä epärehelliseksi ja heikoksi. Trump syytti Twitterissä ”Justinia” valheellisista väitteistä ja Kanadaa valtavien tullimaksujen perimisestä yhdysvaltalaisilta viljelijöiltä, työntekijöiltä ja yhtiöiltä.

Valkoisen talon talousneuvonantaja Larry Kudlow säesti myöhemmin Trumpia väittämällä, että Trudeau puukotti kokouksessa Yhdysvaltoja selkään ja teki G7-ryhmälle ”karhunpalveluksen”.

STT

Kuvat: