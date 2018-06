Merkel varoittaa odottamasta liikoja maahanmuuttokokouksista

Saksan liittokansleri Angela Merkel varoittaa odottamasta liikoja EU-maiden tulevista maahanmuuttokeskusteluista. Libanonissa vieraillut Merkel totesi, etteivät EU-maat tule saavuttamaan ratkaisua ensi viikon torstain ja perjantain yhteisessä huippukokouksessa tai juhannussunnuntain tapaamisessa, johon on tällä tietoa tulossa johtajia 16 EU-maasta.

Merkel korosti, että sunnuntain tapaaminen on vain ”työkokous”, joka ei hyväksy yhteistä päätöslauselmaa. Merkelin mukaan siirtolaiskysymyksestä täytyy tehdä keskinäisiä ratkaisuja maiden ja maaryhmien välillä, koska yhteistä eurooppalaista ratkaisua ei ole mahdollista saada aikaan.

Maahanmuutto- ja turvapaikkakysymys on kärjistynyt kiistaksi Merkelin hallituksessa, koska sisäministeri Horst Seehofer vaatii, että Saksalle järjestetään mahdollisuus käännyttää maasta turvapaikanhakijoita, jotka ovat jo rekisteröityneet toisessa EU-maassa. Kiista on äitynyt niin pahaksi, että se saattaa kaataa Merkelin hallituksen.

Samalla Italian uuden populistihallituksen linjaukset repivät EU-maiden yhtenäisyyttä. Äärioikeistolainen sisäministeri Matteo Salvini sanoi Die Welt -lehdelle, ettei Italia voi ottaa vastaan ”enää yhtäkään” turvapaikanhakijaa.

– Päinvastoin, me haluamme lähettää täältä joitakin pois, Salvini sanoi.

Sipiläkin osallistuu sunnuntain tapaamiseen

Tulevana sunnuntaina Brysseliin kokoontuu ainakin 16:n eri EU-maan johtajaa keskustelemaan siitä, miten turvapaikanhakijoita EU:ssa kohdellaan, kertoo Euroopan komission tiedottaja Alexander Winterstein. Kokous on epävirallinen eikä tee päätöksiä.

Winterstein ei listannut kaikkia maita, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan tapaamiseen. Alun perin maita oli kahdeksan.

Tällä hetkellä tiedetään, että kokoukseen osallistuvat Belgian, Hollannin, Kroatian, Slovenian, Tanskan, Suomen, Ruotsin, Luxemburgin, Saksan, Ranskan, Espanjan ja Maltan edustajat. Lisäksi uumoillaan, että kokoukseen osallistuvat myös Italia ja Kreikka, jotka toimivat portteina Eurooppaan pyrkiville siirtolaisille.

Todennäköistä on myös, että sekä EU:n väistyvä puheenjohtajamaa Itävalta ja tuleva puheenjohtajamaa Bulgaria saapuvat kokoukseen.

Turvapaikanhakijoihin nihkeästi suhtautuvien Unkarin, Puolan, Tsekin ja Slovakian johtajat ilmoittivat torstaina, etteivät he aio tulla paikalle.

Suomesta kokoukseen osallistuu pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Ensi torstaina alkaa kaikkien 28 EU-maan huippukokous, jossa turvapaikanhakujärjestelmä on eräs pääpuheenaihe.

STT

