Metsähallitus ei anna periksi puukartellijutussa – aikoo viedä metsäyhtiöt korkeimpaan oikeuteen

Metsähallitus haluaa viedä puukartellijutun korkeimpaan oikeuteen, valtion maa- ja vesialueita hallinnoiva liikelaitos tiedottaa.

Viime kuussa hovioikeus hylkäsi Metsähallituksen kanteen Stora Ensoa, Metsäliitto Osuuskuntaa sekä UPM-Kymmenettä vastaan. Metsähallitus haki tuolloin metsäyhtiöiltä 120 miljoonan euron korvauksia.

Metsähallituksen vahingonkorvausvaatimus perustui markkinaoikeuden päätökseen vuodelta 2009. Markkinaoikeus totesi, että kolmen ison metsäyhtiön kartelli oli voimassa vuosina 1997-2004.

Aiemmin Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Metsähallituksen kanteen. Käräjäoikeuden mukaan ei ollut näyttöä siitä, että kartelli olisi aiheuttanut Metsähallitukselle vahinkoa raakapuun alihintana.

Metsähallitus ilmoitti maanantaina, että hakee valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

– Metsähallitus katsoo, että kartellivahinkoja koskevan oikeuskäytännön kehittyminen sekä vahingonkärsijän aseman selkeyttäminen puoltavat muutoksenhakua. Hovioikeuden ratkaisulla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä ja myös yleinen etu edellyttää Metsähallitusta toimimaan, Metsähallitus totesi tiedotteessaan.

Oikeutta käyty vuosia

Puukartellijupakassa on useampi haara. Helsingin käräjäoikeudesta kerrottiin tänä keväänä, että yli 30 kuntaa on valittanut tuomiosta, jolla kuntien miljoonien eurojen korvausvaateet metsäyhtiöille hylättiin.

Jupakan yksi haara päättyi alkuvuonna, kun yksityiset metsänomistajat päättivät, etteivät vie metsäyhtiöitä hovioikeuteen. Lähes 500 yksityistä metsänomistajaa vaati yhtiöiltä miljoonakorvauksia. He katsoivat, että kartelli laski raakapuun hintaa ja he menettivät suuria summia.

Käräjäoikeuden mukaan kiellettyä tietojenvaihtoa yhtiöiden välillä tapahtui, mutta näyttöä vaikutuksesta raakapuun hintaan ei löytynyt. Korvausvaateet hylättiin, ja metsänomistajat määrättiin maksamaan yhtiöiden oikeudenkäyntikulut.

Metsänomistajien 486 hengen Suuri Savotta -ryhmä aikoi viedä jutun hovioikeuteen, mutta päätyi ottamaan asiassa Stora Enson ja UPM-Kymmenen sovintotarjouksen. Sovinnon mukaan ne eivät vaadi kulujen korvaamista, jos juttua ei viedä hoviin.

STT

Kuvat: