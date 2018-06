Metsäpalon riski kasvanut erittäin korkeaksi

Ilmatieteen laitoksen metsäpaloindeksi on Varsinais-Suomessa nyt 6,0. Lukema on korkein mahdollinen. Metsäpalovaroitus annetaan, kun indeksi on vähintään 4,0.

Suuren metsäpalon riski on pelastuslaitoksen mukaan nyt erittäin korkea.

Varsinais-Suomessa on ollut tammi-toukokuussa satakunta maastopaloa. Salossa maasto on ollut tulessa parikymmentä kertaa.

Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Ari Venäläisen mukaan vain matalapaineen tuoma saderintama voi kumota metsäpalovaroituksen.

