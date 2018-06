Metsät ovat yhä roihualttiita – kuiva sää ja metsäpalovaara jatkuvat

Metsäpalovaroitus on yhä voimassa liki koko maassa, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Kuivuuden takia metsäpalojen vaara on ilmeinen. Tuulisella säällä palot voivat levitä erittäin nopeasti. Vaikka yksittäisiä sadekuuroja liikkuu lännestä Suomen yli itään, jatkuu maastopalotilanne Ilmatieteen laitoksen mukaan vaikeana.

Metsäpalovaarasta varoitetaan tänään koko maassa lukuun ottamatta Utsjokea, Inaria ja Savukoskea. Suurimmassa osassa Suomea pelastuslaitokset tiukensivat avotulenteon kieltoa jo keskiviikkona.

Sää jatkuu melko lämpimänä koko maassa.

Merialueilla voimassa on varoitus mahdollisesti vaarallisesta tuulesta Suomenlahdella, Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä.

STT

Kuvat: