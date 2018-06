Mikrobit eivät ole mediaseksikkäitä, mutta niiden katoaminen voi tappaa maapallon

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on jopa ilmastonmuutosta suurempi uhka. Se ei kuitenkaan saa läheskään niin paljon huomiota, sanoi maanantaina Suomessa vieraillut YK:n luonnon monimuotoisuussopimuksen pääsihteeri ja YK:n varapääsihteeri Cristiana Pasca Palmer. Se johtuu siitä, että ilmiötä on vaikeampi havaita arjessa.

– Isojen eläinten kuten tiikerien uhanalaisuus on saanut paljon huomiota, mutta maaperän mikrobien katoaminen ei. Emme huomaa sitä samalla tavalla, koska mikrobit eivät ole niin karismaattisia.

Jokainen eliö on kuitenkin yhteydessä toisiinsa, joten minkä tahansa eliön katoaminen on riski maapallolle. Monimuotoisuus liittyy kaikkeen alkaen siitä, mitä saamme syötäväksi. Luonnon monimuotoisuuden katoamista voi hänestä kuvata maapallon hiljaiseksi tappajaksi.

– Jos menetämme luonnon monimuotoisuuden, menetämme mahdollisuuden elää tällä planeetalla. Se kuulostaa dramaattiselta, mutta tiede tukee tätä faktaa.

Samalla emme tiedä, kuinka moni eliölajeista on kadonnut, sillä emme tunne jokaista maailman eliölajia. Niiden katoamista ei myöskään huomaa samalla tavalla.

– Jos eliölaji katoaa, se katoaa ikuisiksi ajoiksi, Pasca Palmer sanoo.

Nopeat toimenpiteet tarpeen

Pasca Palmer matkustelee nyt ympäri maailmaa herätelläkseen valtiojohtajia ongelman vakavuudesta. Esimerkiksi mehiläisten katoamiseen liittyviin uhkiin on jo maailmassa herätty.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta YK:n luonnon monimuotoisuussopimuksen solmimisesta. Sopimuksen päämääränä on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Edistyksestä huolimatta tavoitteessa ei olla onnistuttu.

Yksi syy tähän on väestönkasvu. Toinen syy on ilmastonmuutos, joka kiihdyttää biodiversiteetin köyhtymistä.

Pasca Palmer toivoo, että valtiot saavat aikaan uuden toimintasuunnitelman, sillä sitä vaaditaan kipeästi.

– Maailmanpolitiikassa on nyt paljon turbulenssia, mutta tämä on kriisien äiti. Ongelma täytyy nostaa poliittisen toiminnan keskiöön.

STT

Kuvat: