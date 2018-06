Millainen johtaja, sellainen maakuva

VESA JAAKOLA. Kaikilla valtioilla on omanlaisensa maakuva – se kuva, millaisena ulkopuoliset tuon maan ja valtion, sen kansankin näkevät. Maakuva koostuu monista osatekijöistä. Toisilla valtioilla se on hyvä kuten Sveitsillä. Nykyisen Syyrian maakuva on huono.

Suomikin nähdään maailmalla maakuvan kautta. Euroopan ulkopuolella Suomea tunnetaan vain vähän. Siellä maakuvamme on monin paikoin hämärä, jopa näkymätön.

Maakuva muodostuu kahdenlaisista tekijöistä, rakenteellisista ja suhdanteisista. Suomen maakuvassa rakenteellisia osia ovat esimerkiksi toimiva kansanvalta, hyvä koulutus, korkea elintaso, kattava sosiaaliturva ja puhdas luonto, siis myönteisinä asioina. Kielteisiäkin on kuten pitkä talvemme ja huono alkoholikulttuurimme.

Huonolla politiikalla hyvääkin maakuvaa voi helposti pilata. Politiikan ohella jopa valtionjohtajan ominaisuudet voivat vaikuttaa paljonkin maakuvaan.

Tässä valossa viime aikoina esimerkiksi Venezuela, Nicaragua ja Filippiinit ovat tulleet tunnetuiksi huonosta maakuvastaan. Venezuelassa ja Nicaraguassa epäsuositut presidentit tekevät kaikkensa pysyäkseen vallassa vastoin kansan enemmistön tahtoa. Filippiinien presidentti näyttäytyy armottomana tapattajana huumerikollisuuden torjunnassa.

Suurvaltojen johtajat luovat isosti maakuvaa valtioistaan. Katsokaamme, millaisiin maakuviin Venäjän, Yhdysvaltain, Kiinan, Ranskan ja Britannian nykyiset valtionjohtajat antavat aihetta.

Vladimir Putinista on tullut viime vuosina voimistuvan Venäjän ikoninen johtaja. Hänen luomassaan maakuvassa Venäjä palautuu entisaikojen tsaarinvallan ja neuvostovallan suuruuteen. Viholliskuvassa länsimaat pyrkivät tätä estämään. Siksi Venäjä on ryhtynyt vastatoimiin torjuakseen lähialueidensa lännettymistä esimerkiksi Ukrainassa.

Yhdysvalloissa toista vuotta jatkuvalla valtakaudellaan presidentti Donald Trump on vaikuttanut huomattavasti maakuvan huonontumiseen. Hänen tunnuslauseensa ”Amerikka ensin” saa muun maailman puolustuskannalle. Politiikallaan Trump tavoittelee jonkinlaista menetettyä Amerikan suuruutta, sellaista jota koettiin puoli vuosisataa sitten. Maailman muututtua paluuta entiseen ei kuitenkaan ole.

Myös Kiinan nykyjohtaja Xi Jinping luo idän jättivaltiolle maakuvaa menneisyydestä. Vuosituhansia sitten keisarien aikaista Kiinaa kutsuttiin Keskustan valtakunnaksi. Xi haluaa palauttaa Kiinan tuollaiseen asemaan valtioiden keskinäisessä valtajärjestelmässä.

Ranskan johtajana Emmanuel Macron haluaa luoda uudenlaista maakuvaa etenkin poliittisen päätännän ja talouden toimivuuden osalta. Hänen luomansa kansanliike osoittaa, että vanhojen valtarakenteiden romuttaminen on mahdollista. Macronin maakuvassa on myös EU-ulottuvuus: uudistetaan unioniakin hänen resepteillään.

Britannian maakuva on huonontunut EU-erohankkeesta. Brexit-kansanäänestys jakoi siellä poliittisen rakenteen ja kansankin kahtia kiistelemään eron hyvistä ja huonoista seurauksista. Erohankkeen ajajat vaalivat maakuvaa, jossa Britannialle palautuisi entisajan suuruus ajoilta ennen maailmansotia – sekin mahdotonta.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.