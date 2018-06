Ministeri Lintilä odottaa selvitystä Business Finlandin IBM-sopimuksesta

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) odottaa saavansa selvityksen Business Finlandin sopimuksesta IBM:n kanssa. Business Finlandin eli aiemman Tekesin suuresta sopimuksesta tietotekniikkajätti IBM:n kanssa kertoi Helsingin Sanomat. Lehden mukaan IBM:n ja Tekesin sopimuksen nojalla Suomeen oli tarkoitus pystyttää suuri tekoälyyn perustuva ja terveysteknologiaan erikoistuva osaamiskeskus.

Lehti kirjoittaa, että odotuksissa oli, että Suomesta olisi tullut terveyden ja hyvinvoinnin piilaakso.

Helsingin Sanomien mukaan suuret odotukset eivät ole täyttyneet ja hanke ajoi osaltaan Tekesiä sisäiseen kriisiin. Osaamiskeskus oli lehden mukaan erityisesti Tekesin, nykyisen Business Finlandin pääjohtajan Pekka Soinin hanke ja että Tekesin tukirahoista merkittävä osa oli määrä kanavoida mutkan kautta IBM:lle ja tekoälyhankkeessa mukana oleville muille toimijoille.

Helsingin Sanomien näkemän yhteistyösopimuksen mukaan Tekesin pyrkimyksenä oli korvamerkitä IBM:lle tai hankkeessa oleville kumppaneille kaikkiaan yli 150 miljoonaa euroa.

Suomalaisyritysten uskottiin puolestaan ostavan IBM:ltä palveluita neljässä vuodessa arviolta 400 miljoonalla eurolla. IBM:n oli tarkoitus muun muassa rakentaa Suomeen suuri datakeskus ja luoda Suomeen uusia työpaikkoja.

Business Finland toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa.

Pääjohtaja Soini korostaa, että kyseessä oli vasta aiesopimus ja että summat olivat arvioita. Helsingin Sanomien mukaan Tekesille oli kuitenkin kirjattu korvausvelvoitteita, jos suomalaisyritysten ostot jäisivät tavoitteesta.

”Sopimus täytyy ilman muuta tarkastella”

Ministeri Lintilä sanoo STT:lle olevansa julkisuudessa olleiden tietojen varassa ja odottaa saavansa selvityksen Business Finlandilta.

– Ilman muuta täytyy tarkastella tuo sopimus, mikä se oli ja miten se on toteutunut. Varmaan siitä tehdään minulle selvitys.

Lintilä huomauttaa, että IBM-sopimus on tehty ennen hänen ministeriyttään. Hän sanoo, ettei ole sitä nähnyt eikä tarkemmin tunne sen sisältöä, mutta hän pitää sopimusta Helsingin Sanomien jutun perusteella aiesopimuksen tapaisena.

– Jos sopimus ei ole täyttynyt kummankaan osapuolen puolelta, joudutaan varmaan tarkastelemaan, onko sopimus aiheellinen.

Lintilä sinällään pitää selvänä, että tekoälyä koskevat hankkeet ovat tärkeitä ja niitä pitää edistää.

– Jos valtio (tai) Business Finland alkaisi lyödä jarruja tekoälyn soveltamisen kehittämiseen, olisimme totaalisen väärällä tiellä. Se eniten harmittaa, että tästä tulee nyt vähän sellainen kuva, että tekoälyssä olisi jotain pahaa.

Business Finland rahoittaa suomalaisten yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Business Finland syntyi, kun innovaatiorahoitusta tarjoava Tekes ja kansainvälistymispalveluita tarjoava Finpro yhdistettiin tämän vuoden alussa.

– Jos näin iso sulautuminen tapahtuu, sieltä lähtee merkittävä määrä johto- ja välijohdon paikkoja pois. On ihan selvää, että se nostaa närää ja vaikuttaa työympäristöön. Kyllä minulla on vahva luotto, että tilanne alkaa tasaantua, kun saimme välijohdon nimitettyä reilu kuukausi sitten.

Iltalehti kertoi maaliskuussa Business Finlandin Tekesin-aikaisista sopimus- ja yhteistyöepäselvyyksistä Global Foundry -yrityskiihdyttämön kanssa. Kiihdyttämöllä on rooli myös IBM-vyyhdessä.

STT

