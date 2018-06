Mira Potkonen varmisti mitalin nyrkkeilyn EM-kisoissa

Mira Potkonen voitti nyrkkeilyn naisten EM-kisojen puolivälierissä puolalaisen Aneta Rygielskan selkein tuomariäänin 5-0. Samalla Potkonen varmisti vähintään pronssimitalin.

– Ottelu oli aika rauhallinen tempoltaan. Lähinnä Mira haki takimmaisella selkeitä osumia ja piti painetta, mutta tässä ottelussa ei tarvinnut tehdä hirveästi töitä, kertoi Potkosen valmentaja Maarit Teuronen puhelimessa ottelun jälkeen.

Seuraavaksi Rion olympiamitalisti saa maanantaina 60-kiloisten välierässä vastaansa irlantilaisen Kellie Harringtonin. Potkonen voitti Harringtonin viime vuoden EU-mestaruuskilpailuissa tuomariäänin 4-0. Irlantilainen on voittanut urallaan muun muassa MM-hopeaa 64-kiloisten sarjassa.

– Harrington on äärimmäinen taitonyrkkeilijä. Ainakin tässä (puolivälierä)ottelussa, minkä katsoin, suuri heikkous hänellä oli nopeus, eli hän on aika hidas, Teuronen analysoi tulevaa vastustajaa.

Kikka kolmonen kehiin



Valmentaja myöntää, ettei ole täysin tyytyväinen suojattinsa otteisiin.

– Mirakaan ei ole saanut täällä kehään sitä nopeutta, mitä häneltä löytyy. Maanantaiksi pitäisi keksiä joku kikka kolmonen, millä räjähtävyys kaivetaan esiin.

– Meidän pitää saada heti kehä haltuun ja ottaa sellainen ottelutempo, minkä me haluamme. Koska hän on taitonyrkkeilijä, hänen ei pidä antaa saada keskittyä yhtään.

Potkonen varmisti jo uransa neljännen arvokisamitalin. Kaksi vuotta sitten Potkonen sai EM-kisoista hopeaa sekä MM-kisoista pronssia. Rio de Janeiron olympialaisissa Tampereen voimailuseuran nyrkkeilijä oli pronssillaan Suomen ainoa mitalisti. Valmentajan mukaan kaksikko ei kuitenkaan aio tyytyä pelkästään EM-pronssiin.

– Meillä on homma kesken ja tavoitteet korkeammalla. Nyt palaudumme ottelusta ja keskitymme seuraavaan.

