Miss Gay Finlandiksi valittiin 23-vuotias MS-tautia sairastava Iina Karinen

Miss Gay Finland -kilpailun voittoon kruunattiin tänä vuonna 23-vuotias Iina Karinen, kilpailun tiedotteessa kerrotaan. Karinen asuu Helsingissä ja opiskelee klinikkaeläinhoitajaksi. Karinen sairastaa MS-tautia, ja hänen sydäntään lähellä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtelu terveydenhuollossa.

Tuomariston mukaan Karinen on sanavalmis, persoonallinen ja helposti lähestyttävä. Tuomarien mukaan voittaja lisäksi näkee positionsa ulkopuolelle, esimerkiksi transkysymyksissä.

Tuomaristo perusteli valintaansa myös sillä, että Karisella on realistiset odotukset ja hän on valmis oppimaan.

STT