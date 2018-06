MM-jalkapallossa pelataan kaksi lohkoa päätökseen

Jalkapallon MM-kisoissa pelataan tänään C- ja D-lohkojen päätöskierrokset. Kello 17 alkavissa C-lohkon peleissä Australia kohtaa Perun ja Tanska Ranskan. Kello 21 alkavat D-lohkon kamppailut ovat Nigeria-Argentiina ja Islanti-Kroatia.

Kuudessa pisteessä oleva Ranska on varmistanut jatkopaikkansa, mutta neljän pisteen Tanska nousisi voitolla lohkoykköseksi. Australia on yhdessä pisteessä ja jatkomahdollisuutensa menettänyt Peru nollilla.

Kroatia on varmistanut jatkopaikkansa. Nigeria on kolmessa ja Argentiina sekä Islanti yhdessä pisteessä.

STT

Kuvat: