MM-turnaus alkaa kritiikin ja innostuksen pyörteissä

Ihmiset kulkevat hiljakseen puistokatua, jonka päässä kohoaa hulppea Krestovskin jalkapallostadion. Useilla eri nimillä tunnettu pietarilaisstadion on yksi Venäjän MM-jalkapallon päänäyttämöistä.

Ristisaarella sijaitseva jalkapallopyhättö on kerännyt paljon huomiota muun muassa yli miljardiin euroon paisuneen budjettinsa ja korruptiosyytösten takia.

Moni pysähtyy ottamaan stadionista valokuvia, muutama tv-toimittaja tekee puistokadulla juontojaan, mutta mitään sen suurempaa jalkapallohuumaa ei näy.

Useat venäläiset kuitenkin uskovat, että torstaina alkavista MM-kisoista tulee hieno urheilujuhla. Ensimmäinen ottelu Pietarissa pelataan perjantaina.

– Kaikki ovat täällä iloisia ja onnellisia MM-kisoista, sanoo pienen lapsensa kanssa liikkeellä oleva Irina Babitshuk.

Huolta ja boikotteja

Kisojen myöntäminen Venäjälle on herättänyt myös runsaasti kritiikkiä.

Esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) on kehottanut maailman johtajia boikotoimaan presidentti Vladimir Putinia MM-kisoissa, ellei Venäjä ryhdy toimiin siviilien suojelemiseksi Syyriassa.

Britannian pääministeri Theresa May on puolestaan ilmoittanut, että brittiministerit ja kuninkaallisen perheen jäsenet eivät aio osallistua kisoihin.

Mayn ilmoitus tuli maaliskuussa sen jälkeen, kun ex-agentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julija Skripal joutuivat Britanniassa hermomyrkkyiskun uhreiksi. Britannia on syyttänyt myrkytyksistä Venäjää, joka on kiistänyt osallisuutensa.

Laajan kritiikin lisäksi huolta ovat herättäneet mahdollinen jalkapallohuliganismi ja terrori-iskut. Edellisissä EM-kisoissa Ranskassa venäläishuligaanit kylvivät pelkoa ottamalla väkivaltaisesti yhteen englantilaiskannattajien kanssa.

– Yleinen näkemys on, ettei se (EM-kisojen venäläishuliganismi) välttämättä ollut täysin spontaania toimintaa, Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares sanoo.

Vares on kirjoittanut Pallon herruus -nimisen kirjan, jossa käsitellään jalkapallon ja vallan suhdetta.

– Venäjälle tärkeintä oli saada MM-kisat ja osoittaa, että se pystyy ne järjestämään. Historiallinen venäläinen näkemys on, että länsi suhtautuu heihin aina aliarvioiden. Putinille on tärkeää osoittaa venäläisille, että on päästy tasa-arvoisiksi ja että nyt me näytämme maailmalle, Vares arvioi.

”Olen kisoista hyvin ylpeä”

Neljä vuotta sitten Brasilian MM-kisojen yhteydessä nähtiin Kansainvälistä jalkapalloliittoa Fifaa ja maan hallintoa vastustaneita mielenosoituksia.

Vares ei pidä todennäköisenä, että Venäjällä nousisi samanlaista protestimielialaa kisojen aikana.

– Putinin hallinnolla on mahdollisuudet, valtuudet ja valmiudet käyttää voimaa mahdollisten mielenosoittajien panemiseksi kuriin. Luulisin myös, että suuri osa venäläisistä näkee asian niin, että olisi aika tyhmää pilata omaa mainetta ryhtymällä rähinöimään.

Pikaotannalla suhtautuminen kisoihin on myönteistä, vaikka myös soraääniä varmasti löytyisi. Yksi ongelmista vaikuttaa olevan, että otteluliput ovat olleet monille paikallisille liian kalliita.

– Olen kisojen saamisesta Pietariin ja ylipäätään koko Venäjälle hyvin ylpeä, kaikki ovat, stadionin lähellä valokuvia ottava Ksenia Smirnova sanoo.

Vaikka kisat alkavat odottavassa tunnelmassa, yksi asia yhdistää isoa osaa venäläisistä: vähäinen usko oman maan menestysmahdollisuuksiin.

– Toivotaan parasta, Babitshuk sanoo hymyillen.

STT

