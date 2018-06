Mr. Gay Finlandiksi valittiin 35-vuotias tamperelainen Ismo Poutiainen

Vuoden 2018 Mr. Gay Finland on Tampereella asuva ja Kuopiosta kotoisin oleva 35-vuotias Ismo Poutiainen.

Vastakruunattu voittaja kertoo haluavansa muistuttaa, että sateenkaariyhteisö koostuu eri-ikäisistä ihmisistä.

– Kaapista ulos tuleminen on iso asia kenelle tahansa, mutta erityisen vaikeaa se voi olla vanhemmalle miehelle, joka on jo tottunut elämään heteroperhe-elämää salaten samalla oman itsensä. Jokaisen meistä tulisi voida tuntea olevansa hyväksytty ja rakastettu iästään riippumatta, Poutiainen sanoo tiedotteessa.

Ensimmäiseksi perintöprinssiksi valittiin 24-vuotias, Raahesta kotoisin oleva helsinkiläinen Simo Pokka, ja toiseksi perintöprinssiksi 24-vuotias, Joensuusta kotoisin oleva outokumpulainen Miro Turunen.

Tekstiviestiäänestyksessä yleisön suosikiksi selvällä etumatkalla valittiin 25-vuotias Väinö Kähkönen Vantaalta.

Mr. Gay Finland valittiin lauantaina ravintola DTM:ssä järjestetyssä finaalissa. Miss Gay Finland, 23-vuotias Iina Karinen, valittiin jo perjantaina.

STT

Kuvat: