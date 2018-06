MTV Uutisten vastaavaksi päätoimittajaksi Tomi Einonen

MTV Uutisten vastaavaksi päätoimittajaksi on nimitetty Tomi Einonen, 48. Hän on hoitanut tehtävää virkaatekevänä keväästä lähtien, kun Merja Ylä-Anttilan kerrottiin siirtyvän syksyllä Ylen uudeksi toimitusjohtajaksi.

Einonen on toiminut liki 20 vuotta MTV:n uutistoiminnassa. Hänet on nimitetty myös MTV:n sisältöjä tuottavan Mediahubin toimitusjohtajaksi.

MTV Uutiset aikoo satsata Einosen johdolla uutistoiminnan yhä vahvempaan digitalisointiin. Tarkoituksena on myös lisätä reaaliaikaista uutispalvelua.

– Tulemme kehittämään entistä vahvemmin digitaalisuutta, sillä uutisten pitää olla mukana kansalaisten arjessa ajasta ja paikasta riippumatta. Liikkuvan kuvan kulutus lisääntyy hurjaa vauhtia, joten meidän tulee varmistaa, että myös me liikumme tapahtumien mukana ja kerromme asiantuntevasti ja faktoihin perustuen, mistä on kulloinkin kysymys, Einonen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa uusia ideoita ja kehityssuunnitelmia on olemassa, mutta niistä kerrotaan lisää myöhemmin. TV-puolella on tarkoitus pitää huolta lippulaivatuotteiden kuten Huomenta Suomen sekä Seitsemän ja Kymmenen Uutisten jatkuvuudesta.

– Samalla haluamme kehittää palveluamme myös uusien katsojasukupolvien uutisnälkää tyydyttämään, journalismin korkeasta laadusta tinkimättä, Einonen linjaa.

Mediahubin hallituksen puheenjohtaja Åsa Tillberg-Widell luonnehtii Einosen nimittämistä ”harvinaisen helpoksi päätökseksi”.

– Olen varma, että Tomi on oikea valinta luotsaamaan Mediahubin palveluita entistä digitaalisempaan suuntaan ja varmistamaan, että uutistuotantoyhtiömme säilyy jatkossakin laatujournalismiin erikoistuneena itsenäisenä ja kannattavana palveluntarjoajana, hän sanoo tiedotteessa.

STT

Kuvat: