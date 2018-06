Muovittomilla ostoksilla

LIISA WRIGHT. Muovi on erittäin käytännöllinen pakkausmateriaali, joka aiheuttaa suuria ympäristöongelmia esimerkiksi päätyessään vesistöihin. Kun ennen pärjättiin ilman muovia, voi miettiä, voisiko siihen palata. Tokkopa meidän elämämme laatu huonontuu, jos jätämme sen käytön mahdollisimman vähään.

Elintarvikepakkaukset ovat suureksi osaksi erilaisia muoveja. Ostoksilla käydessä pitää luopua tarpeettomasta ja kaksinkertaisesta pakkaamisesta.

Miksi laittaa valmiiksi muovikääreeseen pakattu kurkku vielä omaan muovipussiinsa? Banaani ei tarvitse pakkaamista, kun luonto on siitä jo huolehtinut. Jos ostaa vain muutaman appelsiinin tai sitruunan, voi nekin punnita irrallaan ilman pussia. Samoin kaikki paksukuoriset ja joka tapauksessa kuorittavat juurekset.

Jos jotain on aivan pakko sujauttaa ohueen muovipussiin, mahtuu sinne useampikin tuote, kyljissä on tilaa monelle hintalapulle.

Ihmeekseni kuulin kantakaupassani vain yhden toisen henkilön käyttävän säännöllisesti omia punnituspussejaan hedelmille ja vihanneksille. Ohuesta kankaasta tai vanhoista pitsiverhoista voi ommella hedelmäpussukan ja laittaa siihen sulkijanyörin. Hintalappu kiinnitetään pahvi- tai kangasläpyskälle.

Muualta kertyneitä verkkopusseja voi uusiokäyttää punnitukseen. Kaupassa yhä ilmaiseksi tarjolla olevia hedelmäpussejakin voi käyttää useaan kertaan ja liimata uuden hintalapun entisen päälle.

Tavallisia ostosmuovikasseja ei ole vieläkään kielletty EU:ssa, mutta ovat ne sentään ruokakaupoissa maksullisia. Muovikassia ei saa pitää kertakäyttöhyödykkeenä, vaan se täytyy edes käyttää tiensä loppuun ja sitten toimittaa kierrätykseen. Suomalainen kuluttaa vuodessa 55 muovipussia.

Salolaiset käyttävät ilahduttavan paljon koreja ja erilaisia kestokasseja. Kangaskassi on kevyt ja mahtuu mukana pidettäväksi pieneenkin tilaan. Jos mukana ei ole mitään omaa kantovälinettä ostoksille, löytyy kaupan hyllyjen vierestä yleensä aina hävitettäväksi meneviä pahvilaatikoita, joita voi pyytää saada käyttöönsä. Muovikassin pitäisi olla se vihoviimeinen keino ostoksien kuljetuspulmaan.

On helppoa uskotella itselleen, ettei se yksi muovikassi tai joku pieni muovipakkaus vaikuta mitenkään ympäristöön. Juuri nämä valinnat ovat kuitenkin lähes jokapäiväisiä, jolloin turha muovin käytön haitallisuus kasvaa ja moninkertaistuu.

Muutenkin kuin muovikasseista luopumisella voi tehdä pieniä ympäristötekoja, joiden vaikutusvoima kasvaa yleistyessään. Maitotuotteissa voi valita muovisen tai kartonkipakkauksen välillä. Leivän voi ostaa paperipussissa, jossa ei kuitenkaan tulisi olla muovi-ikkunaa.

Aito voi myydään palapakkauksessa. Siitä voi itse tehdä kotona kevyemmän levitteen: sekoittaa siihen vaikka jogurttia eikä vettä kuten teollisuus.

Lihaa joutuu yleensä ostamaan pakattuna paksuun muoviin tai styroksiin. Moni kauppa ei enää tarjoa kunnollista lihatiskiä, jolta saisi ostaa juuri haluamansa määrän leikkeleitä ja nähdä lihapalan alapuolenkin. Myös juustotiskit olisivat hyvää palvelua.

Kuluttajalla on valta saada asiat muuttumaan.

Kirjoittaja on halikkolainen aikuiskouluttaja.