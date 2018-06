Muzaci tuikkasi voittomaalin kärkipelissä – SalPa samalla Kakkosen B-lohkon piikkipaikalle

SalPa siirtyi lauantaina jalkapallon Kakkosen B-lohkon piikkipaikalle kaadettuaan kärkipelissä GrIFK:n 1-0. Isäntien maalista vastasi Albijon Muzaci, joka tuikkasi pallon ruuhkasta verkon perukoille. Hyökkääjä Muzacin maali syntyi 62. peliminuutilla.

Ottelua seurasi aurinkoisessa Salon Urheilupuiston ylänurmella 376 katsojaa. SalPalla pisteitä on kasassa nyt 16, toisena olevalla GrIFK:llä kaksi vähemmän. Tommi Pikkaraisen valmentaman joukkueen kausi on käynnistynyt positiivisin askelmerkein, sillä seitsemästä pelistä on tullut vasta yksi tappio.

SalPa on tositoimissa seuraavaksi paikallishenkisessä kamppailussa Kaarinassa KaaPoa vastaan. Ottelu pelataan ensi perjantaina. ”Joutsenet” esiintyy kotiyleisönsä edessä vielä kertaalleen ennen juhannusta. Keskiviikkona 20. kesäkuuta pelattavassa ottelussa vastustajaksi Porista saapuu FC Jazz.