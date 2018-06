Mykkänen ei usko nopeaan ratkaisuun EU:n turvapaikkakiistassa

EU-maiden kaksi vuotta jatkuneeseen kiistaan turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta ei edelleenkään löydy helppoja ratkaisuja.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) ei usko, että sopua syntyy ilman automaattista vastuunjakoa eli sitä, että EU-maat sitoutuvat ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita toisesta maasta poikkeuksellisessa kriisissä.

Varsinkin Puola ja Unkari ovat vastustaneet mekanismia, joka velvoittaisi maat turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen. Välimeren maat kuitenkin vaativat kumppaneiltaan enemmän solidaarisuutta.

– Sukset ovat pahasti ristissä, Mykkänen arvioi EU:n sisäministerien kokouksen jälkeen puhelimitse Luxemburgista.

Komission kaksi vuotta sitten antama esitys Dublin-järjestelmän uudistamisesta on juuttunut EU-maiden kiistaan siitä, miten maat auttavat toisiaan poikkeuksellisessa kriisissä.

Pakolaiskiintiöt parempi vaihtoehto

Puheenjohtajamaa Bulgaria jätti kokouksen alla kompromissiehdotuksen, jossa jäsenmaille tarjottiin mahdollisuutta antaa hätään joutuneelle maalle asiantuntija-apua tai taloudellista avustusta sen ohella, että maat vastaanottavat turvapaikanhakijoita. Ehdotukseen sisältyivät myös automaattiset siirrot taloudellista korvausta vastaan.

Ainoa asia, josta ministerit olivat Mykkäsen mukaan samaa mieltä oli se, että järjestelmä, joka pakottaa turvapaikanhakijan ylittämään rajan laittomasti hakemuksen jättämistä varten, pitää lopettaa.

– Pitää siirtyä suoraan leireiltä otettavaan kiintiöpakolaisjärjestelmään, Mykkänen sanoo.

Jokaisen maan pitäisi hänen mukaansa kasvattaa pakolaiskiintiötään.

Nykyisten Dublin-sääntöjen mukaan turvapaikanhakijan hakemus käsitellään siinä maassa, johon hän on EU:ssa ensin saapunut. Bulgaria ehdotti kompromissiehdotuksessaan velvollisuutta myös hakijalle. Hakijalle pitäisi ehdotuksen mukaan koitua sanktioita siitä, jos hän ei noudata ensimmäisen maan periaatetta. Tämä olisi myös Mykkäsen mielestä hyvä tapa hillitä turvapaikanhakijoiden siirtymistä maasta toiseen.

Suomi ymmärtäväisempi kuin aiemmin

Sopua turvapaikkajärjestelmästä haetaan seuraavaksi huippukokouksessa kolmen viikon päästä.

Mykkänen uskoo, että päämiehet työntävät asian poliittisin saatesanoin takaisin sisäministereille.

– Eurooppa-neuvostossa on hyvin vaikeaa nuijia tältä pohjalta ratkaisua, kun aikaa on enää kolme viikkoa.

EU-maat sopivat syyskuussa 2015 maahanmuuttokriisin keskellä, että todennäköisesti turvapaikan saavia ihmisiä siirretään Kreikasta ja Italiasta muualle Eurooppaan.

Suomi äänesti menettelyn käynnistämisestä tyhjää, koska se ei hyväksynyt pakollista mekanismia.

EU:n ulkorajalla sijaitseva Suomi ei ole enää aivan niin jyrkkä kannassaan. Nyt Suomen hallitus on luvannut, että maa kantaa vastuunsa ratkaisussa, kunhan kaikki muutkin sitoutuvat. Suomi edellyttää, että tulevassa kriisimekanismissa otetaan huomioon aiempi suoriutuminen sisäisistä siirroista. Suomi otti vastaan kaikki siltä edellytetyt hakijat.

Bulgarian jälkeen vetovastuun kompromissin etsinnästä ottaa Itävalta, joka aloittaa puheenjohtajamaana heinäkuussa.

