Vaaralliset eläimet pääsevät harvoin karkuun suomalaisista eläinpuistoista

Suomalaisista eläintarhoista karkailee silloin tällöin eläimiä, kerrotaan Korkeasaaren ja Ranuan eläinpuistoista. Yleensä eläimet ovat kuitenkin vaarattomia, pienempiä nisäkkäitä, lintuja ja märehtijöitä.

Karkailutapauksiin varaudutaan turvallisuussuunnitelmilla ja henkilökunnan säännöllisillä harjoituksilla.

– Korkeasaari on sen verran rajoitettu alue, että vaikka joku pääsisikin karkuun, se on tosi helposti paikannettavissa ja eristettävissä. Sisätilaa riittää niin, että saadaan asiakkaat sisälle ja pystytään sulkemaan koko alue, sanoo Korkeasaaren lipunmyynnin päällikkö Nea Huru.

Kestäviin aitauksiin panostetaan myös, mutta mikään ei ole sataprosenttista. Neljä vuotta sitten Ranualta karkasi nuori uroskarhu, joka lopetettiin. Eläinpuiston toimitusjohtaja Tommi Hinnon mukaan hengenvaarallisiksi laskettuja aikuisia ykkösluokan eläimiä on vaikeaa ottaa kiinni elävänä.

– Karkaamistilanteessa eläimen stressitaso on erittäin kova, aina nukutuslääkkeen toimimisesta ei ole varmuutta. Jos kyseessä on pentu, se pystytään yleensä pyydystämään tai ohjaamaan vesitykeillä, hän sanoo.

Hengenvaaralliseksi laskettujen eläinten karkailu suomalaisista eläinpuistoista on kuitenkin harvinaista.

Perjantaina saksalaisesta Eifelin eläintarhasta karkasi kaksi leijonaa, kaksi tiikeriä, jaguaari ja karhu.

