Näin valitset taksin – taksiuudistus tuo kyyteihin vapaan hinnoittelun

Kannattaa olla tarkkana etenkin aluksi, kun taksiuudistus tuo kyyteihin vapaan hinnoittelun heinäkuun alussa. Taksien kilpailua vapauttava laki tuo kuluttajalle mahdollisuuden kilpailuttaa kyytinsä, mutta hintojen selvittäminen voi vaatia vaivannäköä.

Mullistukseksi kuvailtu muutos tarkoittaa myös luopumista taksilupien määräsääntelystä, joten tästä eteenpäin taksipalveluja saa tarjota kuka tahansa lupaehdot täyttävä. Taksi voi olla jopa kuorma-auto tai mopoauto.

Taksissa ei tarvitse olla enää taksamittaria, jos matkan hinta sovitaan tai kerrotaan etukäteen. Myöskään taksikyltti ei ole enää välttämätön auton katolla.

Mistä ja miten taksikyydin voi hankkia?

Lähimmän taksin saa vastedes helpoimmin kännykkäsovelluksesta tilaamalla. Sovellus hyödyntää tilaajan ja taksien paikkatietoja.

Jos taksiyhtiöitä on alueella useita, verkkosivujen läpikäyminen saattaa kuitenkin olla työlästä. Kootusti tietoja saattaa löytyä helpommin välityskeskusten sivuilta.

Taksijonosta saa valita sen taksin, jonka haluaa.

Taksiliikenteen avaaminen kilpailulle merkitsee, että takseilta poistuu asemapaikkavelvoite. Se on aiemmin aiheuttanut taksien ajoa tyhjinä esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin välillä.

Kun taksit voivat ottaa kyydin mistä tahansa, paikannusta voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin. Tästä myös seuraa, että kysyntä määrää entistäkin selvemmin taksitarjonnan.

Mistä taksin tunnistaa?

Vaikka taksikyltti ei ole enää pakollinen, sitä pitää kuitenkin käyttää, jos kuljettaja haluaa päivystää taksitolpalla tai käyttää taksikaistoja.

Viranomaispuolella on arvioitu, että ainakin kaupungeissa useimmat taksit käyttävät myös vastedes valaistua taksikylttiä, koska joukkoliikennekaistoille tai taksitolpille ei muuten ole asiaa.

Oli taksissa kylttiä tai ei, taksissa on oltava näkyvissä asiakkaille hinnat. Yrittäjä saa määrittää vapaasti, millaisella ikkunatarralla tai muulla tavalla hinnasto asiakkaille ilmoitetaan. Vaatimus kuitenkin on, että hinnat ovat selkeästi nähtävillä.

Hyvin monenlainen ajoneuvo voi olla tästä eteenpäin taksina, kunhan ajokki on rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön. Hevoskyyti ei sentään tee paluuta taksiliikenteessä. Myöskään linja-auto ei voi olla taksi.

Miten voi varmistua, että kyytiä tarjoava ei ole huijari?

Kuka tahansa voi hakea taksilupaa netissä kuinka monelle autolle tahansa. Taksinkuljettajaksi pääsee, kun läpäisee tutkinnon.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilla on valtakunnallinen nettihakupalvelu, josta voi tarkistaa sen, että ajokin ja kuljettajan taksilupa ovat kunnossa. Palvelu muuttuu heinäkuun alussa maksuttomaksi.

Taksimatkasta on lain mukaan saatava aina kuitti, vaikka nyt uusittu liikennepalvelulaki ei tähän asiaan puutukaan. Kuittipakko koskee niin käteis- kuin korttimaksujakin.

Paljonko taksikyyti maksaa?

Taksikyydin hinta tai hinnan määräytymisen perusteet on aina kerrottava asiakkaalle ennen matkaa tai tilauksen vahvistamista. Tämä on tehtävä riippumatta siitä, tilaako asiakas taksia puhelimitse, sovelluksella vai suoraan kadulta.

Tietoa hinnoista saa monista kanavista. Taksiyrityksillä on myös velvoite ilmoittaa hintatiedot verkkosivuillaan, joskaan pelkästään tätä varten nettisivuja ei tarvitse perustaa.

Taksiliiton johdosta arvioitiin STT:lle, että isoissa kaupungeissa taksimatkojen hinnat saattavat ainakin aluksi laskea. Muilla alueilla mahdollista on myös hintojen nousu.

Miten kellonaika tai paikka vaikuttaa taksin saatavuuteen?

Haja-asutusalueilla tai aamuyöstä ei välttämättä saa aina taksia. Tosin näin on ollut tätä ennenkin ainakin ajoittain.

Asemapaikkavelvoitteen poistuminen merkitsee myös sitä, että takseilla ei ole enää päivystysvelvoitetta tolpalla.

Taksin hinta saattaa nousta, jos on sesonkiaika ja puutetta takseista. Kyydin hinta voi toisaalta laskea, jos takseja on tarjolla paljon. Hinta voi muuttua kesken päivää.

Jos pystyy siirtämään taksimatkansa hiljaisempaan ajankohtaan, saa taksin todennäköisesti halvemmalla.

Onko taksiuudistuksessa jäänyt jotain kesken tai epäselväksi?

Taksilain aiheuttamat muutokset käytäntöihin ovat osin vielä epäselvät. Esimerkkinä on mainittu välityskeskusten rooli silloin, kun taksiyhtiöt tarjoaisivat erilaisia hintoja.

Keskuksilla on velvollisuus kertoa kyydin hinta. Epäselvyyttä on kuitenkin siitä, saadaanko asiakas ohjattua juuri halvimman tarjoajan luokse. Yksi vaihtoehto voisi olla se, että välitysyhtiö ilmoittaa maksimihinnan.

Osa taksiyhtiöistä on kertonut uusista hinnoistaan verkkosivuillaan, joidenkin osalta tietoja vasta odotellaan.

Kela on ollut huolissaan invataksien ja esteettömien ajoneuvojen saatavuudesta, kun taksiliikenne vapautuu.

Mihin voi ottaa yhteyttä, jos taksipalveluun ei ole tyytyväinen?

Taksimoitteiden ensisijainen osoite on taksiyritys, vastaavalla tavalla kuin muissakin palvelureklamaatioissa.

Jos on kyse kuluttajaoikeudellisesta kysymyksestä, silloin asiassa voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Mikäli asiakkaalle on herännyt epäilyksiä taksiluvasta, oikea osoite yhteydenotolle on Trafi.

STT

