Naisten innovaatiopalkinto maidonjalostusta kehittäneelle tohtorille

Naisten innovaatiopalkinto on myönnetty elintarviketieteiden tohtori Päivi Mylläriselle uudenlaisten meijerituotteiden kehittämisestä.

Palkintoperustelujen mukaan Myllärinen on bioteknisiä ja termomekaanisia menetelmiä yhdistäneillä innovaatioillaan nostanut maidon jalostusarvoa merkittävästi.

Palkintoperustelujen mukaan Myllärinen on kehittänyt täysin uudenlaisia meijeriteknologisia menetelmiä ja useita niihin pohjautuvia tuotteita.

Myllärinen työskentelee Valiolla.

Eduskunnan myöntämä innovaatiopalkinto on arvoltaan 110 000 euroa. Palkinto voidaan myöntää naiselle tai naisista koostuvalle ryhmälle tieteellisesti merkittävästä innovaatiosta teknologian tai talouden alalta.

Palkinto myönnetään vuosina 2017, 2018 ja 2019.

STT

