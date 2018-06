Nato-virkamies: Suomi ja Ruotsi saavat kutsun Naton huippukokoukseen

Presidentti Sauli Niinistö on saamassa kutsun Naton huippukokoukseen, joka pidetään heinäkuussa Brysselissä. Nato-virkamies kertoi asiasta torstaina, mutta virallisesti kutsua ei ole vielä lähetetty. Myös Ruotsi on saamassa kutsun päämiestasolla.

Nato järjestää huippukokouksen yleensä kahden vuoden välein. Jo kutsun saamista voi pitää osoituksena siitä, että Suomi ja Ruotsi ovat sotilasliiton läheisiä kumppaneita.

– Suomi ja Ruotsi ovat molemmat kutsuttuja, eikä vähiten siksi, että kokouksessa on osuus Afganistanin rauhanturvaoperaatiolle (resolute support mission), Nato-lähde kertoi muutamille suomalaistoimittajille sotilasliiton uudessa päämajassa.

Huippukokous järjestetään Naton päämajassa Brysselissä 11.-12. heinäkuuta.

Nato-maiden johtajat olivat koolla myös vuosi sitten Brysselissä, mutta kokous oli epävirallinen. Suomi ei tuolloin saanut kutsua tapaamiseen, jota pidettiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mahdollisuutena esittäytyä muille liittolaisille.

Aiemmat huippukokoukset ovat olleet tärkeitä virstanpylväitä Suomen Nato-kumppanuudelle. Vuonna 2014 Walesissa Suomi kutsuttiin mukaan edistyneiden kumppanimaiden ”laajennettujen mahdollisuuksien kumppanuusyhteistyöhön”, jossa on mukana vain viisi maata. Varsovan huippukokouksessa kaksi vuotta sitten presidentti Niinistö ja Ruotsin pääministeri Stefan Löfven osallistuivat illalliselle Nato-johtajien kanssa.

Virkamieslähde arvioi, että Nato tekee Suomen ja Ruotsin kanssa enemmän yhteistyötä kuin minkään muun kumppanin kanssa. Yhteistyö on hänen mukaan niin pitkälle vietyä kuin mahdollista.

STT

