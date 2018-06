NBC: Pohjois-Korean epäillään kasvattaneen rikastetun uraanin tuotantoa

Amerikkalaiset tiedusteluviranomaiset epäilevät, että Pohjois-Korea on kaikessa hiljaisuudessa lisännyt ydinaseissa käytettävän rikastetun uraanin tuotantoa, kertoo televisiokanava NBC.

Tiedustelulähteiden mukaan tuotantoa on laajennettu useissa kohteissa samalla kun Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on lämmitellyt suhteitaan Yhdysvaltojen ja presidentti Donald Trumpin suuntaan.

Trump on itse julistanut, etteivät Pohjois-Korean ydinaseet enää ole uhka. Näkemys ei NBC:n mukaan saa tukea tiedusteluviranomaisilta.

https://www.nbcnews.com/news/north-korea/north-korea-has-increased-nuclear-production-secret-sites-say-u-n887926

STT

Kuvat: