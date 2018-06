Neymar on Brasilian aloituskokoonpanossa Sveitsiä vastaan

Nelisen kuukautta jalkavamman takia sivussa ollut Neymar on Brasilian avauskokoonpanossa, kun viisinkertainen MM-voittajamaa aloittaa MM-lopputurnauksensa Sveitsiä vastaan Rostovissa kello 21.

Neymar kävi kentällä aiemmin tässä kuussa pelatussa maaottelussa Kroatiaa vastaan oltuaan sitä ennen pitkään sivussa jalassaan olleen murtuman takia.

Viisinkertaisen maailmanmestarin Brasilian neljän vuoden takaiset MM-kisat päättyivät traumaattiseen 1-7-tappioon välierissä Saksalle. Sen jälkeen Brasilia on uudistanut miehistönsä niin perusteellisesti, että vain kuudella pelaajalla on aiempaa MM-lopputurnauskokemusta.

