NHL:n varaustilaisuudessa ei odotettavissa kahden viime vuoden kaltaista tähtiloistoa

Suomalaisten nimiä on kahden viime vuoden aikana huudeltu NHL:n varaustilaisuudessa poikkeukselliseen tahtiin: viime vuonna ykköskierroksella kiinnitettiin historialliset kuusi suomalaista, kun taas vuotta aiemmin kolme suomalaista mahtui peräti viiden ensimmäisenä varatun joukkoon.

Viime vuoden varaustilaisuudessa varattiin kaikkiaan 23 suomalaispelaajaa, mikä oli paras tulos sitten vuoden 2002.

Täksi vuodeksi ei ole povattu samanlaista tähtisadetta, mutta New Jerseyn kykyjenetsijänä työskentelevä Timo Blomqvist on optimistisempi.

– Meillä on kuitenkin hyviä pelaajia, jotka tullaan varaamaan ykköskierroksella. Osasta voi tulla NHL-pelaajia nopeammin kuin uskoisikaan. Varmasti näistäkin pojista tulee huippupelaajia NHL:ään.

Suomalaisista suurimmat odotukset kohdistuvat Ässien Jesperi Kotkaniemeen, jonka on ennustettu mahtuvan jopa kymmenen ensimmäisen joukkoon. Myös Rasmus Kuparia on kaavailtu 20 ensimmäisen joukkoon.

– Suomi voitti alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden, siellä moni pelaaja nosti osakkeitaan. Sieltä tulee ehkä yllätysnimiäkin.

Kevään kultajoukkueesta esimerkiksi maalivahti Justus Annusta on ennustettu kahden ensimmäisen kierroksen varausten joukkoon.

Koko varaustilaisuuden kuumin nimi on ruotsalaispuolustaja Rasmus Dahlin, jota kuvaillessa monien asiantuntijoidenkin ylistyssanat ovat loppuneet kesken.

– Hänhän on SHL:ssä ykköstason pelaaja. Se kertoo vähän, jos äijä on 17-vuotias ja pystyy dominoimaan peliä miesten sarjassa.

NHL:n varaustilaisuus pidetään Dallasissa 22.-23. kesäkuuta.

STT

Kuvat: