Nicaraguan levottomuuksissa kuollut jo lähes 140 ihmistä

Keski-Amerikassa Nicaraguassa jo lähes 140 ihmistä on saanut surmansa huhtikuussa alkaneissa levottomuuksissa. Ihmisoikeusaktivistien mukaan levottomuuksissa on tuoreimpien tietojen mukaan kuollut nyt 137 ihmistä.

Huhtikuussa maassa alkaneet mielenosoitukset alkoivat vastalauseena kiistellylle eläkeuudistukselle. Protestit levisivät eri puolille maata ja kasvoivat laajemmaksi protestiliikkeeksi presidentti Daniel Ortegaa ja hänen hallitustaan vastaan.

Yhteenotoissa on mielenosoittajien lisäksi ollut tiettävästi osallisena myös hallitukselle uskollisia puolisotilaallisia joukkoja ja mellakkapoliisin joukkoja.

