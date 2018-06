Musa taiteili Nigerialle vitaalin voiton – D-lohkon päätöspeleissä piisaa panosta

Ahmed Musa iski kahdesti ja Nigeria otti tärkeän 2-0-voiton Islannista jalkapallon MM-lopputurnauksen D-lohkossa. Lohko päättyy tiistaina otteluihin Islanti-Kroatia ja Nigeria-Argentiina, ja tilanne on toisen jatkoonmenijän osalta kutkuttava: Nigerialla kolme pistettä ja Islannilla sekä Argentiinalla yksi. Kroatia on jo varmistanut lohkovoiton.

Musa vei hienolla puolivolleylla Nigerian johtoon 49. minuutilla, ja täydensi hienon iltansa toisella hienolla osumalla 75. minuutilla. Islanti sai vielä toivonkipinän 83. minuutilla, kun pikkumaan historian ensimmäisessä MM-lopputurnauspelissä Argentiinan verkkoon maalannut Alfred Finnbogason kaadettiin rangaistusalueella.

Pilkkua asettui ampumaan erikoistilanteiden erikoismies Gylfi Sigurdsson, mutta tähdätyn yläkulman sijasta pallo viuhui yli maalin. Nigeria kesti sen jälkeen voittoon saakka, ja joukkueen maalivahdista Francis Uzohosta tuli kautta aikain toiseksi nuorin nollan MM-lopputurnauksessa pitänyt vahti. Uzohoa (19 vuotta ja 237 päivää) nuorempana moiseen urotekoon on pystynyt vain Pohjois-Korean Li Chan-Myong (19 vuotta ja 198 päivää), joka turhautti Italian tähdet vuoden 1966 turnauksen kuuluisassa 1-0-voitossa.

”Olemme kuin aviopari, joka yrittää erota”

Voitto kisoissa pahasti alisuorittaneesta Argentiinasta tiistaina varmistaisi Nigerialle pääsyn neljännesvälieriin. Tasapelikin pudottaisi Argentiinan kuvioista, mutta Nigerian kohtalo riippuisi tuolloin Islannin tuloksesta Kroatiaa vastaan. Ottelut pelataan samaan aikaan tiistai-iltana.

– Kummallista mutta totta, olemme yhä mukana jatkopaikkakisassa. Emme ajatelleet selviävämme tästä turnauksesta ilman tappiota, mutta kitkerältähän tämä maistuu. Silti, meidän on vain voitettava Kroatia. Se taitaa olla helpommin sanottu kuin tehty, Islannin päävalmentaja Heimir Hallgrimsson pohti tappion jälkeen.

– Olemme pelanneet Kroatiaa vastaan neljä kertaa neljän vuoden sisällä. Olemme kuin aviopari, joka yrittää erota, mutta päädymme aina yhteen uudelleen.

