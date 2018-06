Niko Säkkinen keuli 766 ympyrää Salon torilla

Salolainen Niko Säkkinen teki kymmenen vuotta sitten Suomen ennätyksen ajamalla moottoripyörällä 170 kierrosta etupyörä ilmassa. Temppu tehtiin Ennätystehdas Suomi -ohjelmassa. Sunnuntaina Säkkinen pisti tätäkin paremmaksi Salon torilla Torimotorshow Salo -tapahtumassa: nyt motoristi pyöri keulien peräti 766 kierrosta! Aikaa todennäköisen maailmanennätyksen tekemiseen kului 1,5 tuntia.

– Oli pakko lopettaa, sillä takajarrut kuumenivat, pyörän hallinta kävi lopussa mahdottomaksi. Tosin oli kyllä äijäkin aika puuduksissa, tyytyväinen Niko Säkkinen kertoo.

Säkkinen arvelee, että kyse on uudesta maailmanennätyksestä. Temppu dokumentoitiin tarkasti videokameroilla, joten ainakaan siitä homma ei jää kiinni. Ennätyksen oleellinen osa on se, että keuliminen tehtiin yhtäjaksoisesti eikä jalka saanut osua välillä maahan.

– En ainakaan tiedä, että kukaan olisi pyörinyt keulien enemmän, mutta tämä selviää, jahka saan asiaa selvittettyä Guinnessin ennätyskirjan porukan kanssa.

Säkkisen haamutavoite oli rikkoa tuhat ympyrää. Säkkisen mukaan lämmin keli aiheutti temppuun lisähaastetta.

– Se on fyysisesti aika rankkaa. Jos pyörii pientä ympyrää, saa enemmän lukuja nopeammin taululle, mutta menee pää pyörälle, Säkkinen sanoo.

Ennätysyritys kiinnosti salolaisia. Säkkinen joukkoineen arvelee, että heti tempun alussa paikalla oli kahdeksisensataa katsojaa, ja yhteensä temppua kävi seuraamassa parisen tuhatta katsojaa.