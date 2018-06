Noin 9 000 kotia on vailla sähköä eri puolilla Suomea, kertoo Energiateollisuus. Sähköjä on poikki erityisesti itäisessä ja keskisessä Suomessa.

Puuskainen tuuli on maanantaista alkaen katkonut puita ja pudotellut oksia sähkölinjoille. Vikoja korjataan yön aikana, mutta koska tuuli ei ole tyyntynyt, sähköjä saattaa samaan aikaan katketa uusilta alueilta.

Ilmatieteen laitos varoittaa kovasta tuulesta kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa.

STT

