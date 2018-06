Nopeat yhteydet tarvitsevat kaapelia

Viestintäviraston tuore selvitys antaa suomalaiskunnille kuntakohtaisen laajakaistaluokituksen.

Luokituksen asteikko on yhdestä viiteen. Salo löytyy listan häntäpäästä yhden ja alle yhden tähden kunnista, joiden lista on pitkä. Suomi on jäänyt kiinteiden nettiyhteyksien nopeuksissa muiden Pohjoismaiden perään.

Tähtien määrä kuvastaa sitä, kuinka lähellä kussakin kunnassa ollaan tilannetta, jossa kaikkien vakinaisten asukkaiden saatavilla on 1000 megan liittymä (1 Gbit/s) ja kaikkien käytössä 100 megan liittymä (100 Mbit/s). Laskennassa huomioitiin myös hitaampien nopeusluokkien käyttöä ja saatavuutta.

Nopeat kiinteät yhteydet ovat edellytys myös nopeille mobiiliyhteyksille. Tuloillaan oleva 5g-teknologia vaatii toimiakseen tiheän tukiasemaverkon.

Viestintäviraston johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala ilmaisee Viestintäviraston blogiin kirjoittamassa tekstissä turhautumista: ”Uskotaan siihen, että mobiililaajakaista ratkaisee tilanteen ilman, että asialle on tarpeen tehdä mitään.”

Peltola-Ojala patistaa kuntapäättäjiä vauhdittamaan valokuituinvestointeja. Suurten kaupunkien ulkopuolella kuituhankkeet ovat usein julkisten toimijoiden varassa, koska kuituverkon rakentaminen on kallista ja investoinnin takaisinmaksuaika pitkä.

Salolaisista 78 prosentilla on tällä hetkellä mahdollisuus saada kuituliittymä, mutta joukosta alle puolet on ottanut sen käyttöön.

Syitä on monia. Ellei tee esimerkiksi etätöitä, pelaa tietokonepelejä tai käytä muita paljon tiedonsiirtokapasiteettia vaativia palveluita, kuitu saattaa tuntua tarpeettomalta. Kuituliittymä voi tuntua myös kalliilta, jos sen tarjoamalle nopeudelle ei ole väistämätöntä tarvetta.

Vaikkei Salo menestynyt Viestintäviraston vertailussa, Salon tilanne on kuituverkon tulevaisuutta ajatellen hyvä. Kaupungin ei tarvitse pohtia veromiljoonien laittamista valokuituun, koska alueella on edelleen paikallisessa omistuksessa oleva puhelinyhtiö Lounea. Se on käyttänyt tähän mennessä yli 81 miljoonaa euroa valokuitukaapelointiin, ja kaivutyöt jatkuvat.