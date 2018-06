NYT: Facebook antanut ainakin 60 yritykselle pääsyn käyttäjätietoihin

Yhteisöpalvelu Facebook on antanut ainakin 60 laitevalmistajalle pääsyn käyttäjiensä henkilökohtaisiin tietoihin usean vuoden ajan. Asia käy ilmi New York Timesin tekemästä selvityksestä.

Lehden mukaan laitevalmistajat ovat päässeet käsiksi myös Facebookin käyttäjien kavereiden tietoihin ilman näiden lupaa.

Facebook on jakanut käyttäjätietojaan muiden muassa Applen, Microsoftin ja Samsungin kanssa. Yhteistyö alkoi ennen kuin Facebookin sovellukset olivat laajasti saatavilla älypuhelimissa, kertovat yhtiön edustajat.

Facebook puolustautuu epäilyiltä käyttäjiensä tietoturvan vaarantamisesta väittämällä, että tietoja ei ole käytetty väärin. Laitevalmistajien kanssa tehdyistä sopimuksista yli 20 on Facebookin mukaan jo lopetettu. Noin 40 on siis edelleen voimassa.

Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on painottanut, että yhteisöpalvelun käyttäjä voi itse valita, kenelle hänen tietonsa jaetaan.

https://www.nytimes.com/interactive/2018/06/03/technology/facebook-device-partners-users-friends-data.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news

STT

Kuvat: