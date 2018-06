NYT: Facebook jakoi käyttäjien tietoja Kiinan valtiolle läheisen Huawein kanssa

Yhteisöpalvelu Facebook on jakanut käyttäjiensä tietoja kiinalaisen elektroniikkajätin Huawein kanssa, jolla on läheiset suhteet Kiinan valtioon ja jota monet amerikkalaiset tiedusteluviranomaiset pitävät uhkana kansalliselle turvallisuudelle.

Asiasta kertoo New York Times, joka paljasti viikonloppuna Facebookin antaneen ainakin 60 laitevalmistajalle pääsyn käyttäjiensä ja näiden Facebook-kavereiden henkilökohtaisiin tietoihin usean vuoden ajan.

Huawein lisäksi Facebook antoi tietoja kolmelle muullekin kiinalaisyritykselle: Lenovolle, Oppolle ja TLC:lle.

Facebook teki yhteistyösopimuksia laitevalmistajien kanssa vakiinnuttaakseen jalansijansa älypuhelimissa aikana, jolloin nykyisenlaisia älypuhelinsovelluksia ei vielä ollut. Sopimusten ansiosta laitevalmistajat saattoivat kehitellä laitteisiinsa esimerkiksi tykkäysnappuloita, joiden painallukset siirtyivät käyttäjän Facebook-tilille.

STT

