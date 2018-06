Oikeus: Turun puukottaja oli Isis-järjestön aatteen kyllästämä – tuomittiin elinkautiseen

Turun elokuinen joukkopuukotus oli terrori-isku, päätti Varsinais-Suomen käräjäoikeus tänään antamassaan tuomiossa. Puukottaja tuomittiin elinkautiseen vankeuteen kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksan yrityksestä. Noin kolme minuuttia kestäneessä puukkoiskussa kuoli kaksi naista ja loukkaantui kahdeksan henkilöä.

Puukottaja oli kirjallisessa vastauksessaan myöntänyt teon tappoina ja tapon yrityksinä. Mies kertoi kuulusteluissa, että hän oli torilla tekemässä terroritekoa, mutta puolustuksen mukaan teot eivät täyttäneet lain tarkoittamaa terroristista tarkoitusta.

Oikeus totesi, että terroristinen tarkoitus täyttyi muun muassa siksi, että puukottaja Abderrahman Bouanane on halunnut liittää rikoksensa osaksi Isis-järjestön terroritekojen jatkumoa. Oikeuden mukaan voidaankin syyttäjien tavoin lausua Bouananen kesällä 2017 olleen Isis-järjestön aatteen kyllästämä.

– Järjestön nimissä tehtyjen iskujen ja niihin liittyvän propagandan tarkoituksena on pelon lietsominen. Tätä pelkoa ei ainakaan vähennä se, että väkivalta kohdistetaan ensisijaisesti naisiin, oikeus totesi päätöksessään.

Oikeus totesi, että Bouananen ajattelu oli kallistunut vähitellen Isis-myönteiseen suuntaan ja radikalisoituminen huipentui lopulta hänen ennen tekoa julkaisemansa videomanifestin tekemiseen. Käräjäoikeuden mukaan Bouananessa oli jo pidemmän aikaa itänyt ajatus jonkinlaisesta ääri-islamin toimintatapoja myötäilevästä teosta. Oikeus piti tekoja harkittuina.

– On vaikea pitää manifestia Bouananen puolustuksen oikeudessa esittämin tavoin yhden yön tunnekuohun tuotteena, oikeus katsoi.

Oikeuden mukaan perimmäinen syy radikalisoitumiseen jäi epäselväksi.

– Turvapaikkahakemuksen epäämiseen liittyvä turhautuminen on Bouananen puolustuksen esittämin tavoin voinut olla myötävaikuttamassa tuohon kehitykseen.

Bouanane oli mielentilatutkimuksen mukaan täydessä ymmärryksessä teon tehdessään.

Uhreille ja läheisille lähes puoli miljoonaa korvauksia

Oikeus määräsi Turun puukottajan maksamaan korvauksia Turun puukkoiskun henkiin jääneille uhreille ja kuolleiden omaisille yhteensä yli 470 000 euroa. Lisäksi hän joutuu maksamaan ensimmäistä uhria auttamaan tulleelle miehelle lähes tuhannen euron kuukausikorvausta, kunnes tämä täyttää 65 vuotta. Mies haavoittui pysyvästi, eikä kykene enää tekemään töitä.

Useille uhreille on jäänyt pysyviä haittoja, ja puukottajan teot ovat aiheuttaneet kärsimysten, kivun ja kulujen lisäksi myös ansionmenetyksiä.

Lisäksi oikeus määräsi puukottajan maksamaan mittavan summan oikeudenkäyntikuluja.

Valtiokonttorin mukaan kaikki uhreille tuomitut korvaukset ja oikeudenkäyntikulut maksaa valtio, joka perii korvaukset tuomitulta, sikäli kun häneltä voidaan periä jotain. Kuolleiden ihmisten läheisten kärsimyskorvauksia valtio ei kuitenkaan lain nojalla voi maksaa.

Puolustus: Teko ei ollut terrorismia

Puolustuksen työtä vaikeutti oikeudenkäynnissä se, että Bouananen kertomus on vaihtunut useita kertoja.

Puolustus vetosi muun muassa siihen, että ensimmäisten uhrien jälkeen syytetyn oli tarkoitus vain paeta paikalta. Syytetty itse kuitenkin pyysi jo ensimmäisenä istuntopäivänä puolustusasianajajansa yllätykseksi puheenvuoron ja sanoi, että hänen oli tarkoitus paeta, piiloutua ja jatkaa veritekoja myöhemmin. Hän kertoi oikeudessa myös aikeistaan irrottaa uhrin pää ja nostaa se valvontakameran kuvattavaksi. Oikeus totesi, että kaikkeen hänen sanomaansa oikeudessa on suhtauduttava pidättyväisesti.

– Puukotusten sarja on sellainen, että sen suunnitteleminen alkutapahtumia edemmäs on mahdotonta. Bouananelle ei ole voinut tulla yllätyksenä se, että hän on (ensimmäisiin uhreihin) kohdistamansa väkivallan seurauksena joutunut väkijoukon takaa-ajamaksi.

Myöhemmin varsinaisessa kuulemisessaan Bouanane kertoi uutena tietona oikeudessa, että aikoi aluksi iskeä Ruisrock-festivaalille. Oikeus ei pitänyt Isisin sotilaana itsensä esittäneen miehen kertomusta luotettavana tältä osin.

– Bouananen pyrkimyksenä epäilemättä on tulla tunnustetuksi terroria Suomeen kylväneenä ISIS-järjestön sotilaana, oikeus totesi.

Isis ei kuitenkaan ottanut miehen teosta vastuuta. Eri arvioiden mukaan siksi, että hän jäi henkiin.

Kuulemisessaan syytetty kertoi myös, että ainoastaan ensimmäinen joukkopuukotuksen uhreista oli valikoitu.

– Ensimmäinen (uhri) oli valikoitu, mutta muut eivät olleet. Päätös ensimmäisestä uhrista syntyi selän takana (paikan päällä), Bouanane kertoi.

Puolustusasianajaja Kaarle Gummerus vetosi myös käännösvirheeseen laissa. Hänen mukaansa terroririkosten tunnusmerkistö ei täyty, koska käännösvirheen vuoksi laissa puhutaan vahingon aiheuttamisesta valtiolle esimerkiksi maan sijaan. Tämä tarkoittaisi, että teko pitäisi kohdistaa viranomaisiin tai valtiokoneistoon.

STT

