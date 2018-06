Oikeusministeri Häkkänen: Luvista alaikäisten avioliittoihin on luovuttava

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) haluaa luopua alaikäisten avioliitot Suomessa mahdollistavasta poikkeuslupakäytännöstä, tiedottaa oikeusministeriö.

Häkkäsen mukaan lapsen etu edellyttää, että alaikäisten avioliittoja ei jatkossa enää sallita Suomessa.

– Esimerkiksi uskonnolliset tai kulttuuriset syyt eivät ole mielestäni riittävän vahvoja perusteita alaikäisten avioliittojen sallimiseen edes poikkeuslupamenettelyllä, Häkkänen sanoo tiedotteessa.

Viime vuonna Suomessa myönnettiin seitsemän lupaa alaikäisenä avioitumiseen. Jo aiemmin oikeusministeriö on kertonut medialle, että hakemuksia tulee Suomessa enää muutamia vuodessa. Valtaosa viime vuosina luvan saaneista on ollut 17-vuotiaita tyttöjä.

Häkkänen pitää alaikäisten avioliittojen poikkeuslupamenettelystä luopumista myös kansainvälisenä signaalina. Hänen mukaansa Suomen linja on tällöin kirkkaampi esimerkiksi silloin, kun suomalaiset työskentelevät ulkomailla tyttöjen oikeuksien puolesta.

Häkkänen kertoo lähettävänsä tuoreen arviointimuistion lausunnolle, minkä jälkeen hän aikoo tehdä päätöksen lainsäädäntömuutoksen valmistelusta. Oikeusministeriön mukaan poikkeuslupakäytännöstä on luovuttu tai ollaan luopumassa lähes kaikissa Pohjoismaissa.

Jo solmitut avioliitot ”moniulotteinen kysymys”

Häkkäsen mukaan ulkomaisten avioliittojen tunnustaminen on moniulotteinen kysymys. Punnittavaksi tulee oikeus perhe-elämän suojaan ja henkilökohtaisen oikeusaseman pysyvyys sekä toisaalta lapsen edun toteutuminen.

– Tunnustamistapauksia on toistaiseksi ollut verrattain vähän, eikä ongelmia nykykäytännössä ole havaittu. Haluan kuitenkin lausuntopalautteen pohjalta pohtia vielä tarkemmin, kaipaako nykyinen tunnustamissääntely muokkaamista, Häkkänen sanoo.

Muistiossa tuodaan myös esiin, että avioliiton tunnustamatta jättäminen voi vaikeuttaa alaikäisenä avioliiton solmineen tilannetta.

https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/oikeusministeri-antti-hakkanen-lopettaisi-alaikaisten-avioliittojen-poikkeuslupakaytannon-suomessa

STT

Kuvat: