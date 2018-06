Olkiluoto kolmosen aikataulu päivittyi, säännöllisen sähköntuotannon tarkoitus alkaa ensi vuoden syyskuussa

Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin sähköntuotannon aloituksen aikataulu on täsmentynyt. Arevan ja Siemensin laitostoimittajayhteenliittymä on ilmoittanut Teollisuuden Voimalle, että säännöllinen sähköntuotanto Olkiluoto kolmosessa alkaa syyskuussa 2019.

Olkiluoto kolmosen aikatauluun tuli taas muutoksia tänä keväänä, kun uuden yksikön kuumakokeet ja käyttöönottotestit viivästyivät. Edellisen ilmoitetun aikataulun mukaan säännöllisen sähköntuotannon olisi pitänyt alkaa toukokuussa 2019. Reilut viisi kuukautta kestäneiden kuumakokeiden aikana varmistettiin laitoksen turvallisuus ja käytettävyys ilman polttoainetta.

Laitostoimittaja kertoo nyt, että polttoaine asennetaan uuteen reaktoriin tammikuussa ja laitosyksikkö liitetään ensimmäistä kertaa valtakunnan verkkoon toukokuussa. Ennen kuin säännöllinen sähköntuotanto alkaa syyskuussa, laitosyksikkö tuottaa 2-4 terawattia sähköä vaihtelevin tehoin.

– Olemme saaneet kuumakokeet nyt päätökseen, ja jatkovaiheiden aikataulu on täsmennetty. Käyttöönotto tehdään kokonaisuudessaan huolellisesti, ilman kompromisseja, OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen sanoi tiedotteessa.

Olkiluoto kolmosen rakentaminen Eurajoella Satakunnassa alkoi vuonna 2005, ja sen oli alun perin tarkoitus aloittaa sähköntuotanto vuonna 2009.

STT

Kuvat: