Opposition Rinne: Hallitus ei halunnut luottamusäänestystä sotesta – ”Toimintakyvystä ei paljoa jäljellä”

Suurin oppositiopuolue SDP kritisoi kovin sanoin hallituksen toimintaa sote- ja maakuntauudistuksen ajamisessa.

SDP:n puoluejohtajan Antti Rinteen mukaan uudistuksen valmistelu on ollut kehnoa. Hänen mielestään hallitus ei välitä sote- ja maakuntauudistuksessa esimerkiksi sen alkuperäisistä tavoitteista, perustuslaista tai asiantuntijanäkemyksistä.

– Hallitus tuo eduskuntaan keskeneräisiä esityksiä, joita se on joutunut ja joutuu täydentämään ja korjaamaan. Kaiken tämän sekaannuksen on kruunannut hallituksen asettama, aivan epärealistinen aikataulutus, Rinne sanoi eduskunnassa keskiviikkona.

Suuressa salissa keskusteltiin iltapäivällä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ilmoituksesta, että sote-uudistus lykkääntyy vuodella vuoden 2021 alkuun.

Rinteen mukaan Sipilä antoi asiasta pääministerin ilmoituksen, jotta hallituksen luottamuksesta ei tarvitse äänestää. Jos asia olisi tuotu eduskuntaan esimerkiksi niin kutsuttuna hallituksen tiedonantona, olisi luottamusäänestys voitu pitää.

– Ei tarvitse kovin pitkään arvuutella, miksi hallitus ei uskaltanut mittauttaa luottamustaan eduskunnassa. Viimeisimmän näytöksen jälkeen kylmä fakta on se, että Sipilän hallituksen toimintakyvystä ei ole paljoa jäljellä, SDP:n Rinne sanoi eduskunnassa.

Uudistus lykkääntyy, vaalit lähenevät

Jättimäisen sote- ja maakuntauudistuksen määräpäiviä on siirretty moneen kertaan. Hallitus on nyt asettanut uudeksi tavoitteeksi, että uudistukseen liittyvät lait saataisiin hyväksyttyä eduskunnassa marras-joulukuun aikana. Tätä ennen valiokuntien pitäisi saada oma käsittelynsä valmiiksi.

Sipilän hallituksella ei ole liiaksi aikaa sote- ja maakuntauudistuksen läpiviemiseen, sillä seuraavat eduskuntavaalit on määrä pitää vajaan vuoden päästä ensi vuoden huhtikuussa.

Sote-uudistuksen lykkääntyminen vuodella tarkoittaa, että myös suunnitteilla olevat maakuntavaalit siirtyvät. Sipilän mukaan hallituksen tavoitteena on, että ne järjestettäisiin ensi toukokuussa. Aiemmin hallitus olisi halunnut järjestää maakuntavaalit jo tämän vuoden syksyllä.

Maakuntien sosiaali- ja terveyskeskusten eli sote-keskusten aloittaminen siirtyy vuodesta 2022 vuoteen 2023 samalla, kun koko muukin uudistus siirtyy vuodella eteenpäin. Näin sanoo alivaltiosihteeri Päivi Nerg. Edelleen maakunnat voivat kuitenkin aloittaa sote-keskukset myös aiemmin, jos ne ovat valmiita ja saavat siihen valtioneuvostolta luvan.

STT

